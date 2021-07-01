Бийск может остаться без трамваев

Трамвайный комплекс Бийска выставили на продажу. Как сообщает "Бийский рабочий", на него уже появились потенциальные покупатели, из-за чего электротранспорт города может перейти в частные руки.

"Потенциальные покупатели на трамвайный комплекс имеются, они регулярно запрашивают документы, отслеживают цену. Цена лота постоянно снижается, и риски того, что предприятие купят на "последней цене"– высоки. Имущество "Трамвайного управления" – популярно на рынке, поскольку оно ликвидное", – конкурсный управляющий Елена Минакова.

При этом сам трамвайный комплекс Бийска на торги выставляется с оговоркой: новый собственник, если такой найдется, обязан будет продолжить вести основное направление – то есть осуществлять трамвайный перевозки. При этом специалисты сходятся во мнении что собственник может найти лазейки и пустить весь комплекс на металлолом.