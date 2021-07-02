В Алтайском крае стартовал прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам

С 1 июля начался прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе отделения ПФР по Алтайскому краю, размер выплат определяется в соответствии с региональным прожиточным минимумом. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

"В Алтайском крае выплата семьям с одним родителем составит 5305,50 руб. в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 611 руб.), а выплата беременной женщине – 5744 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 11 488 руб.)", — говорится в сообщении.

Важное условие для получения пособий — размер дохода семьи, который не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Алтайском крае это 10 655 руб. В ведомстве добавили, что пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Подать заявление на выплаты можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.