Барнаулец внёс предоплату за поездку и потерял все свои деньги

32-летний житель Барнаула лишился денег, бронируя поездку через сервис поиска попутчиков. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Мужчина решил воспользоваться популярным сервисом поиска попутчиков, чтобы доехать из Новосибирска до Барнаула. Горожанин нашёл подходящий вариант, и для уточнения деталей поездки связался с водителем по имени Наталья. В ходе разговора она заявила, что цена поездки составит 660 рублей, и её необходимо оплатить сразу", — говорится в сообщении.

После этого женщина отправила ссылку для оплаты, перейдя по которой, барнаулец ввел данные банковской карты. После этого с его счета списали все деньги — более 6 тысяч рублей. Связаться с "автомобилисткой" после этого не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счёта".