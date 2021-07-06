Барнаулец украл 12 коробок передач со двора магазина и попался полиции

В Барнауле к полицейским обратился директор магазина автозапчастей с заявлением о краже 12 коробок передач для машин различных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний местный житель. Он признался, что живет рядом с организацией и, увидев на открытом участке неохраняемые детали, решил их украсть.
"Он попросил своего знакомого приехать на данный адрес и помочь перенести агрегаты в грузовик. Друг задержанного, не осознавая его преступный умысел, помог в осуществлении задуманного", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продать украденное мужчина не успел. Все похищенное полицейские изъяли и вернули в магазин.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества". Теперь подозреваемому грозит до двух лет колонии.
Комментарии
А замглавы отдела по борьбе с коррупцией украл 520 млн рублей ,причем организованной группой и получил всего 2.5 года условно. С- справделивость.
У нас еще не пойманы люди которые "оптимизируют НДС" - целая площадка работает, в автоматическом режиме через интернет. И оплату принимают даже не наличкой, а взносом по фондам. Я не говорю про перепродающих свой купленный НДС, эти сами свои предприятия на этом угробят.