Девять человек погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

За прошлую неделю в Алтайском крае зафиксировали 65 ДТП, в которых погибли девять человек. Ещё 94 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 18 несовершеннолетних.

Как сообщили amic.ru в региональной Госавтоинспекции, большинство аварий произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения

"Несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, неправильный выбор дистанции, превышение установленной скорости, нарушение требований сигнала светофора – далеко не исчерпывающий перечень допущенных при этом нарушений", – подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим водителей призвали осознавать ответственность, которая на них лежит и неукоснительно соблюдать ПДД.

Напомним, одна из смертельных аварий произошла в Михайловском районе 29 июня. Столкнулись автомобили Honda Fit и Lada Priora. По предварительным данным, этому предшествовали выезд иномарки на встречную полосу.

В результате погибли три человека, находившиеся в "Ладе". Смертельные травмы получили 33-летней водитель, и его пассажиры: 68-летняя женщина и 13-летний ребенок.