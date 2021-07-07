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Осторожно, жара: чем занять детей, которые летом проводят время дома

, ИА "Амител"
Чем разнообразить просмотр мультфильмов и детских телепередач
vybortelevizora.ru

vybortelevizora.ru

В жару многие дети предпочитают оставаться дома и проводить время у телевизора. Но если в сотый раз пересматривать "Холодное сердце" и "Губку Боба" и им, и вам надоело, стоит рассмотреть каналы с альтернативным контентом.

Канал "О!"

Возрастные ограничения практически всех программ канала – 0+. Но реальная его аудитория – старшие детсадовцы и младшие школьники. Хотя мультконцерты "О! Музыка" порадуют даже грудничков.

Помимо "малышковых" мультиков – "Три кота", "Смешарики", "Доктор Панда", "Поезд Динозавров" и прочих — у канала несколько программ собственного производства. Программа "Спроси у Три О" — познавательная "объяснялка" для самых любопытных. Здесь кукольные герои в игровой форме отвечают на нескончаемые вопросы маленьких исследователей – "почему у рыбы хвост, а у человека нет?" или "видит ли паук в темноте?". Кстати, вопрос, можно прислать в редакцию.

О том, как устроен человек, что и почему у него может заболеть дошкольникам в доступной форме расскажут в программе "Доктор Малышкина", которую ведет сверстница маленьких зрителей. Еще одна программа, где детей просвещают дети – "Мой музей". В ней юные посетители лучших музеев и выставок делятся со зрителями своими впечатлениями и знаниями. А также английский, зарядка, рисование с "Калякой-Малякой" и много чего еще.

Канал "В гостях у сказки"

Отсылает к культовой советской передаче. И во многом использует тот же контент: фильмы-сказки с Олегом Далем, Михаилом Пуговкиным, Татьяной Пельтцер, Олегом Табаковым, полнометражные советские мультики, сказки стран соцлагеря.

Но не только. На канале много современных европейских фильмов-сказок, сказочной анимации, сказки-фентези или истории современных ребят с волшебным сюжетом. В общем, все загадочное и чудесное.

Канал будет интересен ребятам младшего и среднего школьного возраста. Но многие программы с удовольствием посмотрят и те, кто постарше. Даже мамы, а то и бабушки, наверняка с удовольствием посидят у экрана и вспомнят, как "смотрели этот фильм в кинотеатре с классом" много лет назад.

Канал TiJi

Рассчитан на самых маленьких зрителей. Здесь показывают преимущественно зарубежные мультсериалы, но не без отечественных хитов -"Робокар Поли", "Пожарный Сэм", "Тима и Тома", "Маша и Медведь". На сайте канала можно распечатать раскраски с героями мультфильмов, которые ротируются в программе.

Канал "Мульт" 

Примерно для той же аудитории, и контент частично пересекается с контентом TiJi. Но тут акцент на современных отечественных мультфильмах: "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг", "Барбоскины", "Белка и стрелка", "Сказочный патруль", "Лунтик". Есть "исторические" вкрапления серии "Друзья на все времена" с блоками советской анимации. Есть мультфильмы с познавательным акцентом: "Ник изобретатель" или "Волшебная кухня". На сайте телеканала много интерактивных заданий и конкурсов.

Канал Nickleodeon

Рассчитан, по большей части, на подростков: веселые ситкомы и сериалы, фильмы, анимация, развлекательные программы. Есть новинки канала собственного производства. Например, анимационный сериал "Мой шумный дом", про будни, ужасы и взаимовыручку в братско-сестринских отношениях. Игровой сериал "Игроделы" — про двух девчонок, придумавших приложение-хит, но вляпавшихся в проблемы из-за незнания законов об авторском праве.

Есть и подростковые драмеди "Грозная семейка" (про внутриклановую борьбу подростков с суперспособностями) и "Виктория-победительница" (про детскую конкуренцию в приголливудье). Ну и "Губка Боб Квадратные штаны" — куда же без него? В общем, универсальный контент для детей-глобалистов.

Все каналы доступны в основных пакетах "Спутникового ТВ" МТС. Кстати, оператор предлагает еще и удобную для дачников опцию: объединенные пакеты спутникового телевидения с мобильным интернетом или голосовой связью. 

У барнаульцев, использующих спутниковое ТВ МТС, детские каналы в тройке лидеров по популярности. За них готовы дополнительно платить примерно четверть родителей. А все перечисленные выше "детские кнопки" не требуют дополнительной платы, потому что по умолчанию находятся у МТС в основном пакете.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.07.2021 12:38
- гость -

А я-то думал реально что-то предложат заменяющее ТВ. Хотя бы летние игры во дворе.

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