Попасть в волну. Стройматериалы подорожали в два раза, а барнаульцы "ударились" в ремонт

Спрос на ремонт и отделку квартир резко вырос в Барнауле: компании не справляются с наплывом заказов, а очередь расписана на несколько месяцев вперед. Строители говорят, что такой ажиотаж они наблюдают впервые и, что удивительно, ремонтная "агония" происходит при колоссальном удорожании отделочных материалов. Однако в компаниях уверены, что бум продлится недолго, и уже к концу года рынок остынет. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, почему увеличился спрос на ремонт и как выросли цены.
"Чтобы не разориться"
Барнаульские компании, занимающиеся ремонтом и отделкой квартир, прогнозировали, что 2021 год будет "тухлым": многие жители города, испугавшись экономического кризиса, еще в 2020-м массово покупали новое жилье и автомобили, переводили сбережения на депозит, инвестировали в ценные бумаги. Таким семьям будет явно не до ремонта, предполагали строители. Оказалось совершенно иначе.
"Когда в начале года начали расти в цене строительные материалы, я думал – все, останемся без работы. А у меня две бригады, их нужно кормить. Но на удивление зимой заказов было даже чуть больше, чем в 2020 году (в аналогичном периоде – прим.ред.), а весной мы вообще "захлебнулись": пришлось даже отказывать некоторым клиентам, потому что мы работали по 18 часов в день", – говорит строитель Иван Денисов.
Очередь на ремонтные работы в некоторых компаниях достигает трех-четырех месяцев, и такой наплыв эксперты наблюдают впервые.
"Обращений в сравнении с прошлым годом стало больше раза в два. Сейчас очередь на три месяца вперед, и новых клиентов мы берем только на октябрь. Раньше такого ажиотажа не было", – рассказала amic.ru сотрудница одной из строительных компаний Анастасия.
Эксперты связывают повышенный спрос на ремонт как с массовой сдачей в 2020 году многоквартирных домов, так и ростом цен на строительные материалы: барнаульцы считают, что ламинат, двери и обои уже вряд ли подешевеют, поэтому не откладывают отделку на следующий год.
"Сейчас одновременно сдаются несколько жилых комплексов. У нас заказчики находятся примерно в одних и тех же кварталах. Мы можем одновременно делать ремонт в нескольких квартирах в одном доме. Также людей "подстегивает" удорожание стройматериалов, и они стараются успеть по текущим ценам. Все дорожает практически ежемесячно, и люди хотят "попасть в волну", чтобы не разориться на отделочных материалах", – объясняет Анастасия.
В Алтайском крае в 2020 году сдано 32 многоквартирных дома, из которых 24 – в Барнауле.
Ремонт в "копеечку"
Стоимость строительных материалов за последний год в Алтайском крае выросла на 2-18%*. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Однако барнаульские строители считают, что официальная статистика не всегда отражает реалии рынка, и цена выросли намного больше. По подсчетам барнаульских экспертов, в среднем материалы подорожали на 30%.
Сильнее всего "подскочила" стоимость продукции, при производстве которой используется дерево и металл (стоимость этих видов сырья выросла в 1,5-2 раза с конца 2020 года). Так, фанера в сравнении с прошлым годом подорожала в два раза, металлические перегородки, профили – на 40%.
"Выросли в цене все материалы, начиная от черновых (штукатурка, шпатлевка, грунт – прим.ред.), заканчивая обоями, сантехникой. Примерно на 30% все поднялось. И пока предпосылок, чтобы цены затормозили свой рост или пошли вниз, нет. С кем работаем, все говорят, что ценники начали расти еще восемь месяцев назад, и эта тенденция продолжается", – отмечает руководитель бригады строителей Илья.
По его словам, из-за этого пропорционально на 20-30% увеличилась и общая стоимость ремонта.
"Отделка, например, однокомнатной квартиры выходила в среднем 600 тыс. рублей (материалы и работа компании – прим.ред.), теперь – под миллион. Такой рост произошел только на материалы, стоимость самих работ мы пока не пересматривали", – отмечает он.
Однако некоторые компании уже подняли цены на свои услуги. Строители объясняют это тем, что растет стоимость "всего": продуктов питания, коммунальных услуг, топлива, лекарств. Чтобы сохранить достойный заработок сотрудников, фирмы пересматривают прайсы.
"Если в прошлом году квартиру в 50 квадратных метров делали за 200-250 тыс. рублей, то теперь – 375-400 тыс. рублей", – отмечает Анастасия.
Правда, строители все же опасаются, что к концу года им придется опускать ценник. Эксперты объясняют, что после ажиотажного спроса всегда наступает затишье, и количество заказов уже зимой может резко сократиться, предполагает Иван Денисов.
"Почти год мы наблюдали, как в Барнауле расхватывали квартиры. Брали и брали, пока цена за квадрат не перевалила за 80 тыс. рублей. Сейчас многие отложили покупку квартир или выбирают "вторичку". Это альтернатива. То же самое и с ремонтом: мы не знаем, до каких пор будут расти строительные материалы. Теперь семье, которая копила на ремонт "двушки" 800 тыс. рублей (материалы и работа – прим.ред.), придется потратить 1,2 млн рублей. Я не знаю, что люди будет делать. Наверное, начнут ремонт своими силами или вообще отложат до лучших времен", – говорит строитель.
Почему растут цены на строительные материалы?
Строительные материалы, при производстве которых используется дерево и металл, как уже было сказано, выросли из-за подорожавшего сырья. А вот возросший курс доллара и евро ударил по стоимости импортной продукции.
Российские производители отделочных материалов объясняют рост цен возросшими производственными затратами.
Например, на заводе "Кнауф" в Челябинске, где производят сухие смеси на основе гипса и цемента, подтвердили, что с начала года несколько раз пересматривали стоимость продукции. Об этом пишет издание "74.ру".
"У нас прайс растет пропорционально тому, что происходит на рынке. Увеличивается стоимость топлива, коммунальные платежи (электричество, газ), идет инфляция. Большинство комплектующих и сырья – российские, гипс для производства строительных материалов добывается в Челябинской области. Но есть компоненты, которые мы закупаем за валюту за границей, поэтому зависим от курса", – отмечают в компании "Кнауф".
Можно ли сэкономить на ремонте?
Несмотря на дорожающие отделочные материалы, барнаульские строители не рекомендуют на них экономить: напольные покрытия, обои, краска низкого качества прослужат недолго, и через 3-5 лет их придется заменять. Зато эксперты предлагают делать ремонт по дизайн-проекту. Эскизы показывают, как будет выглядеть квартира после ремонта, что избавляет собственников от необдуманных трат.
"Сейчас жители города все чаще работают по дизайн-проекту. Раньше этого не было, просто говорили: "Мы хотим это и это". Если документ сделан качественно, там все понятно, видно и прозрачно, указано, сколько и каких материалов закупать", – говорит строитель Сергей Попов.
Если же барнульцы ожидают сдачу дома через год-полтора, то эксперты советуют уже сейчас разработать дизайн-проект и закупать некоторые отделочные материалы. И это – тоже способ сэкономить.
"Некоторые черновые материалы заранее приобретать нельзя, потому что у них ограничен срок хранения. Например, шпатлевка, штукатурка лежат только полгода. Но вот обои, ламинат, плитка могут длительно храниться, им ничего не будет. Поэтому их можно закупать заранее", – отмечает строитель Илья.
А вот тем, кто все-таки запланировал ремонт в текущем году, эксперты советуют не откладывать работы, ведь насколько еще подорожают отделочные материалы, никто спрогнозировать не может.
*Динамика цена на строительные материалы в Алтайском крае за год (с мая 2020 года по май 2021-го):
линолеум, м2 – на 4% (с 496 руб. до 516 руб.);
обои бумажные, 10м – на 4,7% (с 188 руб. до 197 руб.);
краски масляные, кг – на 18,8% (с 234 руб. до 278 руб.);
обои виниловые, 10м – на 3,4% (с 524 руб. до 542 руб.);
плитка керамическая, м2 – на 6% (с 592 руб. до 628 руб.);
ламинат, м2– на 2,1% (с 666 руб. до 680 руб.).
Комментарии
Все понимают, что на бензоколонке то, что стоило полгода назад 50, сейчас стоит 100, а через полгода будет 150
Грабь русских всё оплочено!!!, власть санкционирует любое изьятие денег у населения!!!
Окупанты продолжают грабить и вывозить!!!
Россия вперёд!!!!
.07.2021 08:32
Медведь-шатун
Грабь русских всё оплочено!!!, власть санкционирует любое изьятие денег у населения!!!
Окупанты продолжают грабить и вывозить!!!
Россия вперёд!!!!
Только от безденежья и безысходности россияне бросились скупать квартиры, машины, стройматериалы. Ведь нищета кругом, голод. Все ограбленные
А что это за люди, которые "расхватывали квартиры" и которые могут позволить выложить за ремонт 800'000 рублей?
Или многие только для отвода глаз ноют, что перебиваются с хлеба на воду, а сами потихоньку (не переставая ныть!) прикупают квартирку и потом ещё тратят лям на ремонт в ней?
бардак, кругом бардак и хаус, народ живёт в аду, а вова всё к чему-то призывает и про приоритеты бормочет
Все вышеизложенное лишний раз подтверждает, что люди в среднем - идиоты. Ремонт в кредит из этой же оперы что кредитный Рио за 1,6 ляма или "отдых" за границей. Ни одно, ни второе, ни третье смысла к существованию такого индивидуума не добавляет.
7.07.2021 08:17
- гость -
Вы свою страну бензоколонкой называете?
7.07.2021 08:32
Медведь-шатун
Кого вы называете оккупантами? Кто и что именно вывозит? Куда вывозит? Давайте детали. А то вы сейчас похожи на горлопана.
просто наша страна филиал ада все мы тут отбываем наказание наверное в прошлой жизни оооочень плохо себя себя вели(
7.07.2021 09:28
гость
Хаус - в смысле музыка в стране?)) Люди развлекаются?)
7.07.2021 09:31
технарь
Паша-техник, а с чего вы решили, что ваш образ жизни единственно верный? Зачем вы за других чего то решать взялись?
Рост цен в разы - результат картельных сговоров, характерных для монополистического капитализма. Это знают все, кто изучал в советское время марксизм-ленининзм в ВУЗах.
Ремонты и прочие атрибуты сытой жизни временно могут себе позволить временно подкупаемые чиновники и силовики.
Весь праздник жизни прекратится, когда в стране кончится нефть в рентабельных месторождениях.
Произойдет это в теченее ближайших 20 лет.
7.07.2021 09:39
- гость -
Не силовик, не чиновник, но ремонт в настоящее время делаю.
Либо я что то делаю не так, либо вы мир-дверь-мяч.
где там 800 за двушку?
только закончил ремонт 100 кв 3600 000 ушло,
за работу только -1050000
Либо я что то делаю не так, либо вы мир-дверь-мяч.
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Перед частицей "то" ставится дефис. Это в 5 классе средней школы изучают.
7.07.2021 09:38
- гость -
просто наша страна филиал ада
Вот и живи в аду сам, а есть люди которые понимают что страна наша это свобода!
7.07.2021 09:48
- гость -
У всех свои представления о ремонте, впрочем как и о достатке.
Кто то японку б/у называет автомобилем, а кто то кроме как в салонах БМВ или Ягуара не рассматривает варианты.
что страна наша это свобода!
и Вы полностью свободны от конституции, законов, защиты прав и свободы..
7.07.2021 09:43
- гость -
Ну просто вам свезло воссесть на хлебное место
7.07.2021 09:50
- гость -
Кроме приверженности к теории заговора, вы еще и мини-граммар-наци?)
Да с такими талантами вам надо в управдомы идти, там ваши таланты еще больше раскроются)
7.07.2021 09:58
Виктор
Вы место моей работы либо сферу деятельности знаете? Тогда зачем говорите про хлебное место?
Вы хотите сказать, что в Барнауле все получают МРОТ?
А может, Витя, просто есть должности, которые предполагают, что человек не только получил соответствующее образование, но и на практике много поработал и дал результаты,и это предполагает достойную зарплату?
7.07.2021 09:48
- гость -
Вот как удержаться,чтобы не похвалиться!
И что,интересно, олигархи на Амике потеряли?
7.07.2021 09:26
Виктор
А что это за люди, которые "расхватывали квартиры" и которые могут позволить выложить за ремонт 800'000 рублей?
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Мне два с половиной года надо копить на такой ремонт. Это при условии,что я все деньги буду откладывать.
Учитель высшей категории. Работаю на полторы ставки.
7.07.2021 10:09
- гость -
Весь Барнаул учителями работает? А вот вы в магазины ходите, иногда в кафе, может автомобиль заправляете, покупаете в продуктовом продукцию местных производителей. Они все учителя? У них такая же зарплата как и у вас? Зачем вы свою ситуацию на всех проецируете?
Программисты тоже зарабатывают сотни тысяч в месяц.
И до 35 лет не верят, что потом останутся без денег и профессии.
Всё временно!
7.07.2021 09:48
- гость -
Вот как удержаться,чтобы не похвалиться!
И что,интересно, олигархи на Амике потеряли?
вы просто не ориентируетесь !
это не бахвальство ( мы друг друга не знаем , и ремонт я вам не демонстрирую)а констатация!
у олигархов совсем другой ремонт и цены как и помещения,где 3600 миллиона вылезти может стоимость кв 2
7.07.2021 10:20
- гость -
Ну то есть учителя то всё правильно делают, да?)
У них и стабильность,и профессия)
А сотни тысяч зарплаты у ничтожных программистишек - это просто их жизненная ошибка))))
7.07.2021 10:17
- гость -
Социальные работники, продавцы, дворники, учителя, охранники,уборщицы, воспитатели, библиотекари,муниципальные служащие, санитарки, кухонные рабочие, кондукторы, пенсионеры ... - список бесконечен)))
Я не думаю,что у людей этих профессий большой заработок.
Все бегут и я бегу. А куда - потом разберемся. Стадный инстинкт. А остановиться, подумать, не, это не про нас
7.07.2021 10:28
- гость -
Вы на амик не отвлекайтесь. Программируйте.
7.07.2021 10:33
- гость -
Хорошо)
То есть по вашему все перечисленные вами категории живут как бы сами по себе? Над ними нет руководителей мелкого и среднего звена, нет первых лиц, нет собственников? Нет огромной армии самозанятых типа мелких и средних предпринимателей? В городе нет адвокатов, высокооплачиваемых менеджеров-управленцев?
Возьмем любую частную контору, в ней есть процентов 50, получающих немного, есть процентов 20 специалистов, зарабатывающих получше, есть процентов 10 - управленцев, и есть собственник. Пирамида именно такая. И если за основу брать 20-25-30 рублей на нос для рядового, то все, кто выше "питаются" значительно лучше, с более приятными для глаз цифрами)
7.07.2021 10:38
Гость
Я вас понял)
Аудитория АМИКа состоит из нищебродов, у которых маленькая зарплата, но много времени)
Может вы в своей жизни что то местами поменяете - чтобы свободного времени поменьше, а зарплата побольше?
Не? Не хотите?
7.07.2021 09:48
- гость -
где там 800 за двушку?
только закончил ремонт 100 кв 3600 000 ушло,
за работу только -1050000
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Из праздного любопытства.
На что было потрачено 3600т.р? То есть примерная стоимость самой квартиры?
И 1050т.р. - это сколько человек работало? И сколько длился ремонт?
7.07.2021 10:45
- гость -
Если мы такие понятливые,то как вам понятие "мёртвый сезон"? (у программистов этого нет,понимаю) Может мне в этот "сезон" в программисты или таксисты пойти?( Хотя сезон может всего неделю длиться.) Стоит мне что-то местами менять? Присоветуйте.