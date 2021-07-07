Попасть в волну. Стройматериалы подорожали в два раза, а барнаульцы "ударились" в ремонт

Спрос на ремонт и отделку квартир резко вырос в Барнауле: компании не справляются с наплывом заказов, а очередь расписана на несколько месяцев вперед. Строители говорят, что такой ажиотаж они наблюдают впервые и, что удивительно, ремонтная "агония" происходит при колоссальном удорожании отделочных материалов. Однако в компаниях уверены, что бум продлится недолго, и уже к концу года рынок остынет. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, почему увеличился спрос на ремонт и как выросли цены.

"Чтобы не разориться"

Барнаульские компании, занимающиеся ремонтом и отделкой квартир, прогнозировали, что 2021 год будет "тухлым": многие жители города, испугавшись экономического кризиса, еще в 2020-м массово покупали новое жилье и автомобили, переводили сбережения на депозит, инвестировали в ценные бумаги. Таким семьям будет явно не до ремонта, предполагали строители. Оказалось совершенно иначе.

"Когда в начале года начали расти в цене строительные материалы, я думал – все, останемся без работы. А у меня две бригады, их нужно кормить. Но на удивление зимой заказов было даже чуть больше, чем в 2020 году (в аналогичном периоде – прим.ред.), а весной мы вообще "захлебнулись": пришлось даже отказывать некоторым клиентам, потому что мы работали по 18 часов в день", – говорит строитель Иван Денисов.

Очередь на ремонтные работы в некоторых компаниях достигает трех-четырех месяцев, и такой наплыв эксперты наблюдают впервые.

"Обращений в сравнении с прошлым годом стало больше раза в два. Сейчас очередь на три месяца вперед, и новых клиентов мы берем только на октябрь. Раньше такого ажиотажа не было", – рассказала amic.ru сотрудница одной из строительных компаний Анастасия.

Эксперты связывают повышенный спрос на ремонт как с массовой сдачей в 2020 году многоквартирных домов, так и ростом цен на строительные материалы: барнаульцы считают, что ламинат, двери и обои уже вряд ли подешевеют, поэтому не откладывают отделку на следующий год.

"Сейчас одновременно сдаются несколько жилых комплексов. У нас заказчики находятся примерно в одних и тех же кварталах. Мы можем одновременно делать ремонт в нескольких квартирах в одном доме. Также людей "подстегивает" удорожание стройматериалов, и они стараются успеть по текущим ценам. Все дорожает практически ежемесячно, и люди хотят "попасть в волну", чтобы не разориться на отделочных материалах", – объясняет Анастасия.

В Алтайском крае в 2020 году сдано 32 многоквартирных дома, из которых 24 – в Барнауле.

Ремонт в "копеечку"

Стоимость строительных материалов за последний год в Алтайском крае выросла на 2-18%*. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Однако барнаульские строители считают, что официальная статистика не всегда отражает реалии рынка, и цена выросли намного больше. По подсчетам барнаульских экспертов, в среднем материалы подорожали на 30%.

Сильнее всего "подскочила" стоимость продукции, при производстве которой используется дерево и металл (стоимость этих видов сырья выросла в 1,5-2 раза с конца 2020 года). Так, фанера в сравнении с прошлым годом подорожала в два раза, металлические перегородки, профили – на 40%.

"Выросли в цене все материалы, начиная от черновых (штукатурка, шпатлевка, грунт – прим.ред.), заканчивая обоями, сантехникой. Примерно на 30% все поднялось. И пока предпосылок, чтобы цены затормозили свой рост или пошли вниз, нет. С кем работаем, все говорят, что ценники начали расти еще восемь месяцев назад, и эта тенденция продолжается", – отмечает руководитель бригады строителей Илья.

По его словам, из-за этого пропорционально на 20-30% увеличилась и общая стоимость ремонта.

"Отделка, например, однокомнатной квартиры выходила в среднем 600 тыс. рублей (материалы и работа компании – прим.ред.), теперь – под миллион. Такой рост произошел только на материалы, стоимость самих работ мы пока не пересматривали", – отмечает он.

Однако некоторые компании уже подняли цены на свои услуги. Строители объясняют это тем, что растет стоимость "всего": продуктов питания, коммунальных услуг, топлива, лекарств. Чтобы сохранить достойный заработок сотрудников, фирмы пересматривают прайсы.

"Если в прошлом году квартиру в 50 квадратных метров делали за 200-250 тыс. рублей, то теперь – 375-400 тыс. рублей", – отмечает Анастасия.

Правда, строители все же опасаются, что к концу года им придется опускать ценник. Эксперты объясняют, что после ажиотажного спроса всегда наступает затишье, и количество заказов уже зимой может резко сократиться, предполагает Иван Денисов.

"Почти год мы наблюдали, как в Барнауле расхватывали квартиры. Брали и брали, пока цена за квадрат не перевалила за 80 тыс. рублей. Сейчас многие отложили покупку квартир или выбирают "вторичку". Это альтернатива. То же самое и с ремонтом: мы не знаем, до каких пор будут расти строительные материалы. Теперь семье, которая копила на ремонт "двушки" 800 тыс. рублей (материалы и работа – прим.ред.), придется потратить 1,2 млн рублей. Я не знаю, что люди будет делать. Наверное, начнут ремонт своими силами или вообще отложат до лучших времен", – говорит строитель.

Почему растут цены на строительные материалы?

Строительные материалы, при производстве которых используется дерево и металл, как уже было сказано, выросли из-за подорожавшего сырья. А вот возросший курс доллара и евро ударил по стоимости импортной продукции.

Российские производители отделочных материалов объясняют рост цен возросшими производственными затратами.

Например, на заводе "Кнауф" в Челябинске, где производят сухие смеси на основе гипса и цемента, подтвердили, что с начала года несколько раз пересматривали стоимость продукции. Об этом пишет издание "74.ру".

"У нас прайс растет пропорционально тому, что происходит на рынке. Увеличивается стоимость топлива, коммунальные платежи (электричество, газ), идет инфляция. Большинство комплектующих и сырья – российские, гипс для производства строительных материалов добывается в Челябинской области. Но есть компоненты, которые мы закупаем за валюту за границей, поэтому зависим от курса", – отмечают в компании "Кнауф".

Можно ли сэкономить на ремонте?

Несмотря на дорожающие отделочные материалы, барнаульские строители не рекомендуют на них экономить: напольные покрытия, обои, краска низкого качества прослужат недолго, и через 3-5 лет их придется заменять. Зато эксперты предлагают делать ремонт по дизайн-проекту. Эскизы показывают, как будет выглядеть квартира после ремонта, что избавляет собственников от необдуманных трат.

"Сейчас жители города все чаще работают по дизайн-проекту. Раньше этого не было, просто говорили: "Мы хотим это и это". Если документ сделан качественно, там все понятно, видно и прозрачно, указано, сколько и каких материалов закупать", – говорит строитель Сергей Попов.

Если же барнульцы ожидают сдачу дома через год-полтора, то эксперты советуют уже сейчас разработать дизайн-проект и закупать некоторые отделочные материалы. И это – тоже способ сэкономить.

"Некоторые черновые материалы заранее приобретать нельзя, потому что у них ограничен срок хранения. Например, шпатлевка, штукатурка лежат только полгода. Но вот обои, ламинат, плитка могут длительно храниться, им ничего не будет. Поэтому их можно закупать заранее", – отмечает строитель Илья.

А вот тем, кто все-таки запланировал ремонт в текущем году, эксперты советуют не откладывать работы, ведь насколько еще подорожают отделочные материалы, никто спрогнозировать не может.

*Динамика цена на строительные материалы в Алтайском крае за год (с мая 2020 года по май 2021-го):



линолеум, м2 – на 4% (с 496 руб. до 516 руб.);

обои бумажные, 10м – на 4,7% (с 188 руб. до 197 руб.);

краски масляные, кг – на 18,8% (с 234 руб. до 278 руб.);

обои виниловые, 10м – на 3,4% (с 524 руб. до 542 руб.);

плитка керамическая, м2 – на 6% (с 592 руб. до 628 руб.);

ламинат, м2– на 2,1% (с 666 руб. до 680 руб.).