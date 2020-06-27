"Свободных квартир нет". Барнаульцы в пандемию раскупили новостройки

Спрос растет, свободных квартир в городе почти нет, все выкупается практически на уровне строительства, заявил 25 июня региональный министр строительства Иван Гилев во время круглого стола с застройщиками. Однако девелоперы посоветовали министру "не умиляться этим показателям". По их словам, уже через год-два жилищное строительство в городе может остановиться из-за нехватки земель.
Эффект льготной ипотеки
В 2020 году в Алтайском крае должны ввести 779 тысяч квадратных метров жилья. По мнению Ивана Гилева, для региона эта цифра амбициозна, но выполнима. Тем более что предыдущие два года план по строительству в регионе перевыполняли: в 2018 году – на 24%, в 2019 году – на 8%.
"В 2020 году с учетом "незавершенки" целевой показатель в 779 тысяч квадратных метров по Алтайскому краю мы исполним", – уверен министр.
В Алтайском крае по национальному проекту "Жилье" до 2025 года должны построить 5,6 млн "квадратов". Ежегодно в регионе застройщики должны сдавать почти 1 млн квадратных метров (многоквартирное жилье и индивидуальные жилые дома), из которых 700-800 тысяч – в Барнауле.
По его словам, во время пандемии и кризиса отрасль не прерывала свою работу, а продажи новостроек не останавливались. В апреле их количество снизилось в сравнении с мартом, но уже в мае, после введения льготной ипотеки под 6,5%, ситуация выправилась.
"За январь-май 2020 года объем строительных работ в Алтайском крае на 27% превышает аналогичный период 2019 года. Я даже сам немного удивлен", – говорит Иван Гилев.
Спрос на новое жилье, по словам чиновника, сейчас стимулировала программа льготной ипотеки под 6,5%. Однако он считает, что в будущем интерес к ней может упасть.
"Сегодня более тысячи кредитов оформлены по льготной ставке, более 2,5 тысячи находятся на стадии оформления. Конечно, сложности есть. Возможно, спрос просядет и его в долгосрочной перспективе не спасут принятые меры поддержки", – говорит Иван Гилев.
Перспективы ближайшие и далекие
Застройщики Алтайского края возражают: скоро в Барнауле снизится не только спрос, но и объем предложений. По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, уже через год-два город столкнется с дефицитом жилья.
"Не надо, Иван Васильевич (Гилев, министр строительства, – прим. ред.), умиляться показателями, которые есть. У меня на столе лежит справка. В 2017 году застройщиками края получено 28 разрешений на строительство, в 2018 году – 61, в первом полугодии 2019 года – 12, во втором – 14. В 2020 году пока ноль. Сейчас компании достраивают объекты, разрешения на которые получены до 1 июля 2019 года. А что дальше? Что будет в 2022-м и 2023-м?" – говорит Мишустин.
Барнаульские застройщики ранее рассказали amic.ru, что не торопятся получать разрешения на строительство, у них есть в запасе один-два проекта. Их реализацией они и займутся в ближайшие несколько лет.
Однако большинство девелоперов сейчас ждут решения земельной проблемы в городе. В мае администрация Барнаула выставила на торги квартал 2036. Он был последним свободным от застройки участком на окраине города. Когда его продадут, работать застройщикам придется на месте аварийного и ветхого жилья, а также в частном секторе. Это перспективы ближайших лет, уверен региональный министр строительства.
"Барнаул заперт со всех четырех сторон. Да, в перспективе развитие города будет в пределах агломерацией, возможно, в сторону Новоалтайска, на правом берегу Оби. Но это далекие перспективы, мы их обсуждали с правительством и застройщиками. Там нужны огромные инфраструктурные вложения. Это вопрос будущего. Ближайшая перспектива для города – точечная застройка, микрорайон Поток, ликвидация аварийного жилья и частного сектора. Пока по объемам земли и нулевых циклов, где мы можем начинать строить, ситуация просматривается", – уверен Иван Гилев.
Девелоперы настаивают: они готовы работать на уже застроенных территориях, однако город должен регулировать процесс выкупа участков, проводить межевание территорий, создавать проекты планировок. Пока в решении этих вопросов город, по словам застройщиков, инициативы не проявляет.
Комментарии
Барнаульцы в пандемию раскупили новостройки
Это потому что без работы сидели и помощь от государства просили
С голоду пухли
банальная шутка - до чего Путин страну довел. квартирами в прок запасаются. вот толи дело ссср и красные директора, там за мукой, сахаром, водкой и тушенкой стояли ))))
что то вопильщики про дорогие квартиры языки прикусили. ну что голытьба, вам их скоро бесплатно отдавать будут?
Либо Барнаульцы имеется ввиду перекупы, либо опять амиц язык между булок строителей засунул.
на амике уже стабильно раз в месяц повышается спрос на квартиры
27.06.2020 08:39
- гость -
Милай,перекупу её потом продать ещё надо,причём дороже. Сам-то в это веришь?
27.06.2020 08:41
- гость -
на амике уже стабильно раз в месяц повышается спрос на квартиры
----------------
На амике их уже давно и стабильно квартир в городе нет". Но если смотреть авито, то полно квартир. Во всех новостройках стоят пустые. Продать не могут.
27.06.2020 08:48
___
Какая ещё вера, это факт. Особливо во ремена долевок. Хотя бы на Авито посмотри, сколько продаётся голых хат, непонятно от кого.
27.06.2020 08:51
- гость -
Амик и дачи все распродал в радиусе 100 км.от Барнаула,так что ничего нового.
27.06.2020 08:52
- гость -
Ага. Не могут продать но скупают и скупают! Скупают и скупают!
27.06.2020 08:59
___
Ну допустим скупать можно с целью сохранить хоть как-то деревянные, а продать уже как получится, но явно не дешевле. Как тогда так получается, что дома полупустые стоят, а квартир нет? Ну либо амиц, как я писал, язык не вынимает.