"Свободных квартир нет". Барнаульцы в пандемию раскупили новостройки

Спрос растет, свободных квартир в городе почти нет, все выкупается практически на уровне строительства, заявил 25 июня региональный министр строительства Иван Гилев во время круглого стола с застройщиками. Однако девелоперы посоветовали министру "не умиляться этим показателям". По их словам, уже через год-два жилищное строительство в городе может остановиться из-за нехватки земель.

Эффект льготной ипотеки

В 2020 году в Алтайском крае должны ввести 779 тысяч квадратных метров жилья. По мнению Ивана Гилева, для региона эта цифра амбициозна, но выполнима. Тем более что предыдущие два года план по строительству в регионе перевыполняли: в 2018 году – на 24%, в 2019 году – на 8%.

"В 2020 году с учетом "незавершенки" целевой показатель в 779 тысяч квадратных метров по Алтайскому краю мы исполним", – уверен министр.

В Алтайском крае по национальному проекту "Жилье" до 2025 года должны построить 5,6 млн "квадратов". Ежегодно в регионе застройщики должны сдавать почти 1 млн квадратных метров (многоквартирное жилье и индивидуальные жилые дома), из которых 700-800 тысяч – в Барнауле.

По его словам, во время пандемии и кризиса отрасль не прерывала свою работу, а продажи новостроек не останавливались. В апреле их количество снизилось в сравнении с мартом, но уже в мае, после введения льготной ипотеки под 6,5%, ситуация выправилась.

"За январь-май 2020 года объем строительных работ в Алтайском крае на 27% превышает аналогичный период 2019 года. Я даже сам немного удивлен", – говорит Иван Гилев.

Спрос на новое жилье, по словам чиновника, сейчас стимулировала программа льготной ипотеки под 6,5%. Однако он считает, что в будущем интерес к ней может упасть.

"Сегодня более тысячи кредитов оформлены по льготной ставке, более 2,5 тысячи находятся на стадии оформления. Конечно, сложности есть. Возможно, спрос просядет и его в долгосрочной перспективе не спасут принятые меры поддержки", – говорит Иван Гилев.

Перспективы ближайшие и далекие

Застройщики Алтайского края возражают: скоро в Барнауле снизится не только спрос, но и объем предложений. По словам председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, уже через год-два город столкнется с дефицитом жилья.

"Не надо, Иван Васильевич (Гилев, министр строительства, – прим. ред.), умиляться показателями, которые есть. У меня на столе лежит справка. В 2017 году застройщиками края получено 28 разрешений на строительство, в 2018 году – 61, в первом полугодии 2019 года – 12, во втором – 14. В 2020 году пока ноль. Сейчас компании достраивают объекты, разрешения на которые получены до 1 июля 2019 года. А что дальше? Что будет в 2022-м и 2023-м?" – говорит Мишустин.

Барнаульские застройщики ранее рассказали amic.ru, что не торопятся получать разрешения на строительство, у них есть в запасе один-два проекта. Их реализацией они и займутся в ближайшие несколько лет.

Однако большинство девелоперов сейчас ждут решения земельной проблемы в городе. В мае администрация Барнаула выставила на торги квартал 2036. Он был последним свободным от застройки участком на окраине города. Когда его продадут, работать застройщикам придется на месте аварийного и ветхого жилья, а также в частном секторе. Это перспективы ближайших лет, уверен региональный министр строительства.

"Барнаул заперт со всех четырех сторон. Да, в перспективе развитие города будет в пределах агломерацией, возможно, в сторону Новоалтайска, на правом берегу Оби. Но это далекие перспективы, мы их обсуждали с правительством и застройщиками. Там нужны огромные инфраструктурные вложения. Это вопрос будущего. Ближайшая перспектива для города – точечная застройка, микрорайон Поток, ликвидация аварийного жилья и частного сектора. Пока по объемам земли и нулевых циклов, где мы можем начинать строить, ситуация просматривается", – уверен Иван Гилев.

Девелоперы настаивают: они готовы работать на уже застроенных территориях, однако город должен регулировать процесс выкупа участков, проводить межевание территорий, создавать проекты планировок. Пока в решении этих вопросов город, по словам застройщиков, инициативы не проявляет.