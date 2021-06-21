Понедельник, 21 Июнь, 09:05

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,22
€ 85,99
15°


5316826 +0
Обь
450см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День поля 2021 Евро 2020Коронавирус на Алтае
Новости

"Стучаться куда-то бесполезно". Как сверхдорогой металл банкротит алтайский бизнес

, ИА "Амител"
Цена на изделия из металла за полгода выросла в два раза
На заводе / Фото: amic.ru

На заводе / Фото: amic.ru

Стремительно дорожающий металл может привести к банкротству многих алтайских компаний. Ряд госконтрактов находятся под угрозой срыва. Мелкий бизнес говорит о потере клиентов: люди просто отказываются от заказов, узнав новые расценки. Предприниматели обвиняют в жадности и сговоре металлургические комбинаты, а те разводят руками и ссылаются на мировые тенденции: с конца 2020 года на рынке дефицит металла, и иностранные компании готовы платить за него не скупясь. Amic.ru поговорил с бизнесменами и экономистами и узнал, какие сферы сильнее всего пострадали от дорожающего металла и когда цены перестанут расти.

От дома – к школе 

Барнаульский бизнесмен Сергей обрадовался огромному спросу на частные дома в 2020 году и серьёзно расширил свою компанию. Даже нанял несколько бригад для строительства домов из газобетона, дерева, кирпича. Но неожиданно подорожали материалы и стоимость проектов увеличилась на 30-40%. Клиенты оказались не готовы к такому повороту, и количество заказов резко упало. Сергей во всём винит цены на металл.

"Металл в частном домостроении используется и при строительстве фундамента, где мы закладываем тонны арматуры, а также кровли, где используем металлочерепицу, реже – профлист. И их стоимость постоянно растёт. Весной мы заметили удорожание практически всех строительных материалов. Сейчас пересчитываем проект, который начали строить в прошлом году: осенью сделали фундамент, а летом должны были приступать к домокомплекту и кровле. Стоимость такого проекта выросла с 3 млн до 4,5 млн рублей. В результате заказчик поставил стройку на "паузу". И как нам быть в такой ситуации? Мы же не можем работать в убыток", – объясняет Сергей.  

Большие проблемы у строительных компаний, которые участвуют в госстройках и возводят школы, больницы, детсады. Ещё несколько лет назад фирмы заключили с государством контракты, где зафиксирована сумма на строительство объектов. Но из-за колоссального роста цен на строительные материалы только в этом году затраты на возведение зданий выросли на 30-50%. По закону менять условия контрактов нельзя, поэтому компании терпят колоссальные убытки, достраивая объекты на свои средства. Строители считают, что рост цен продолжится и дальше.

"Когда одна позиция в любом сегменте – промышленном, продовольственном – "выскакивает", остальные также начинают гнаться за величинами. Железо подорожало на 100%, а некоторые позиции ещё больше. За металлом подорожало всё – утеплитель, отделочные материалы, оборудование. Основной поставщик кровельных материалов в Алтайском крае в мае поднял цены на 15-20%. Сейчас не такими крупными шажками, но стоимость всё равно растёт. За месяц-два ещё процентов 10 набежит", – объясняет исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Усугубляет проблему и дефицит железа на Алтае. Руководитель компании "Азия Строй Инвест" Татьяна Назарова сообщила amic.ru, что сейчас фирмам приходится едва ли не с боем "добывать" металл.

"На рынке также наблюдается дефицит, комбинаты стали меньше отгружать, квоты уменьшены. Как нам говорят, это связано с большими объёмами экспорта, на российский рынок меньше идёт. И это ещё одна причина, почему растут цены на продукцию", – отмечает она.

Застройщики готовят коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Наш Минстрой впал в спячку. Может быть, они что-то и делают, но мы не знаем этого. Мы знаем, что подрядчики пишут коллективное письмо губернатору. И мы – Союз строителей – также готовим письмо. В депутатских кругах заявляют, что компании-производители металла должны возместить государству убытки за необоснованно завышенные цены. Государству, может быть, они и возместят. А нам-то как быть? Ситуация нехорошая", – говорит Вячеслав Ширшов.

"Люди в шоке"

Удорожание металла отразилось даже на сферах, которые на первый взгляд никакого отношения к нему не имеют. Барнаулец Александр – владелец компании, которая много лет занимается остеклением балконов и лоджий, – говорит, что количество заказов в пандемийный 2020 год было даже больше, чем в 2019-м. Предприниматель ожидал, что и в 2021-м число обращений продолжит расти. Оказалось иначе: с весны он теряет клиентов из-за того, что стоимость монтажа пластиковых окон увеличилась на 40%.

"В окнах стоят металлические усилители, там используются стекло и пластик. В начале года оконные заводы подняли стоимость на 7-10%, но потом ещё три раза переписывали ценник. Поэтому говорить, что инфляция копеечная – это смешно. Скакануло здорово. Когда берём металлопрофиль, каждый раз спрашиваем: "А не опустили ли цены?" Потому что такой двукратный рост необоснованный. Явно, что всё происходящее спровоцировали металлисты. Если, конечно, они так не отреагировали на дорожающее подсолнечное масло", – возмущается предприниматель.

По его словам, компания ощутила рост цен на изделия из металла с начала года. 

"Мы всё отслеживаем, я вижу цены, закупки. Мы работаем с металлоконструкциями. С начала 2021 года начали расти цены. Сначала – на 15%, затем – на 20%, а где-то с марта начался взрывной рост. И компании-поставщики каждую неделю меняли прайсы. Получилось, что в мае цены на некоторые позиции были выше новогодних в два и два с половиной. Например, профильная труба (используется для монтажа балконов и лоджий, – прим. ред.) была 34 рубля за килограмм, а стала 80 рублей", – говорит Александр.

Весной за железом начали дорожать и другие материалы – изделия из дерева, стекла, пластика, отмечает предприниматель. В результате стоимость тех же пластиковых окон за полгода выросла на 30-40%.

"Если в прошлом году мы могли поставить кухонное окно за 13-14 тыс. рублей, сейчас – 20 тыс. Конечно, число отказов выросло. Люди, например, ещё в прошлом году приценивались, и сумма работы по остеклению балкона была, например, 35 тыс. рублей. Зиму они планировали, копили, а в этом году приходят, мы пересчитываем, а цена уже выше 50 тыс. и больше. Люди в шоке. Конечно, никто не готов к таким цифрам", – отмечает Александр.

Всегда страдает потребитель

Бьёт дорогой металл даже по самому стойкому к кризисам (как считают экономисты) сегменту – сельскому хозяйству. Аграрии Алтайского края говорят, что подготовка к сезону-2021 началась ещё в прошлом году, до резкого роста цен на всё. Компании заложили определённые суммы на покупку сельхозтехники и запасных частей. Но никто не мог предусмотреть, что их стоимость (всё из-за того же металла) вырастет на 30-40%, рассказывает руководитель ООО "АКХ Ануйское" Владимир Никифоров.

Он уверен, что в результате все дополнительные расходы, которые понесут аграрии, в итоге лягут на потребителя: стоимость сельхозпродукции возрастет. 

"Металл подорожал, значит, и техника подорожала. У нас металлоёмкое производство: техника вся из металла. Но что есть, то есть. Стучаться куда-то бесполезно. Собака лает, а караван идёт", – говорит Никифоров.

Снова виноват Китай

Рост цена на металл эксперты предсказывали ещё в прошлом году. По словам председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова, пандемия коронавируса привела к тому, что в 2020 году спрос на сырьевые товары (металл, древесину, нефть) резко упал во всём мире.

Первым начал оправляться от кризиса Китай: в первом квартале 2021 года экономика этой страны выросла на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Чтобы показывать такие темпы, ей требуются огромные объёмы сырья, отмечает Задорнов. 

"Одновременно с растущей экономикой китайцы остановили ряд своих металлургических производств, чтобы уберечь экологию. В результате из-за дефицита на мировом рынке цена металла резко поднялась. Российские компании, которые поставляют продукцию за рубеж по высоким ценам, будут продавать внутри страны по такой же стоимости: это и привело к тому, что на отдельные группы товаров цена выросла на 50-70%", – объясняет банкир. 

Что предлагают власти? 

Сейчас власти страны рассматривают разные меры регулирования цен на металл, например, введение запретной пошлины на вывоз. Алтайские депутаты даже подготовили обращение в правительство страны и призвали ввести ограничения на экспорт. Однако пока это только предложения, и никаких решительных действий власти не предпринимают. 

По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, правительство страны опасается, что такое решение может привести либо к остановке производства, либо к ещё большему росту цен (чтобы компенсировать потери, металлокомбинаты начнут "отрываться" на российских компаниях, – прим. ред.). Однако более вероятно, что власти страны ждут, что цены на железо остынут. И такая возможность действительно есть, уверен Михаил Задорнов.

"Есть рыночные и не рыночные инструменты регулирования цен. Но мы должны понимать, что это явление временное. Я не думаю, что стоимость металлургической продукции может держаться на таком уровне достаточно долго. Пройдёт три-шесть месяцев, и эти цены скорректируются. Китай сейчас вынужден запустить металлургические заводы, увеличить мощности, потому что дорогой металл бьёт и по их экономике. Правда, мы знаем, что цены никогда не возвращаются на прежний уровень, который был до роста. Однако такого колоссального взлёта уже точно не будет", – говорит Задорнов.

Цифры

Российский экспорт необработанного алюминия за первые три месяца 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,5% и составил 724,6 тысячи тонн. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба. Российский экспорт чёрных металлов вырос на 6,5% и достиг 10,173 миллиона тонн. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.06.2021 08:49
гость

и опять жадность

21.06.2021 08:50
- гость -

Цены на металл только виноваты??
Вы серьёзно????

21.06.2021 08:52
- гость -

Кое кто печатает бабло триллионами и скупает ресурсы по дешовке, ну не за бусы нас продали, за фантики зеленые

21.06.2021 08:52
- гость -

"Сейчас власти страны рассматривают разные меры регулирования цен"

Ага, тридцать лет "включались в мировую экономику", вот и довключались. Теперь осталось только щечки надувать.
Усё, приплыли.

21.06.2021 09:01
- гость -

Жадность погубит.

21.06.2021 09:02
- гость -

Предприниматели обвиняют в жадности и сговоре металлургические комбинаты.

А В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ СТРАДАЕТ ПРОСТОЙ НАРОД!
ЛИЧНО У МЕНЯ И У МОИХ ЗНАКОМЫХ,РОДСТВЕННИКОВ ЗАРПЛАТА НЕ ВЫРОСЛА НИ НА РУБЛЬ.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
09:01
Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в жару 0
08:46
Новые мутации коронавируса убивают россиян инфарктом 0
08:35
"Стучаться куда-то бесполезно". Как сверхдорогой металл банкротит алтайский бизнес 6
08:16
Врачи назвали беспричинный зуд ранним признаком рака крови 0
08:02
Спасатели вынесли два газовых баллона из горящего дома в Барнауле 0
07:49
В США готовят пакет санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным 12
07:31
В Алтайском крае фиксируют "индийские" штаммы коронавируса 0
07:12
Первые скейтборды: как это было 0
06:50
Уничтожающий "гигантизм". Активисты готовы через суд защищать Речной вокзал от сноса 14
06:34
Летнее солнцестояние: почему славяне верили, что этот день меняет судьбы 0
06:07
21 июня в Алтайском крае ожидаются грозы и град 0
23:39
Такой день. Пикеты в Барнауле и смертельное ДТП с поездом 0
22:36
Гинцбург рассказал, чего нужно избегать после вакцинации 0
21:41
Жителя Алтая приговорили к 11 годам колонии за убийство отчима 1
20:48
240 тысяч жителей Алтайского края поставили две прививки от ковида 3
20:08
Представитель певицы МакSим подтвердил, что она в коме 0
19:35
Выпускные в Алтайском крае пройдут при антиковидных ограничениях 1
19:00
Умер гендиректор российского телеканала Анатолий Лысенко 0
18:30
Муж и жена погибли в страшном ДТП с поездом в Алтайском крае 2
17:59
Возмущённые дольщики ЖК "Парковый" вышли на пикет в Барнауле 12
17:21
Моргенштерн опроверг слухи о свадьбе с Диларой 6
16:52
Момент "удара молнии" в бийский трамвай попал на видео 0
16:17
Хорёк из Томска путешествует по Алтаю за 30 тысяч рублей 4
15:39
Более 17 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 5
15:11
"Это кощунство". Барнаульские активисты вышли на пикет против застройки Речного вокзала 37
14:52
36 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
14:19
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 2
13:44
"Единая Россия" утвердила кандидатов в Госдуму от Алтайского края 16
13:09
В Алтайском крае сельчанин обчистил дом соседей после их отъезда 1
12:35
27 алтайских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку 3
12:04
Инфекционист предупредил о росте заболеваемости ковидом в России 22
11:31
Три автомобиля загорелись в гаражах при пожаре в Барнауле 6
11:04
Почти сотню заражений ковидом за сутки выявили в Алтайском крае 62
10:37
Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём медицинского работника 3
10:03
В Алтайском крае создадут кадетские классы юных спасателей 2
09:36
Губернатор Алтайского края поздравил медиков с праздником 7
09:05
Барнаульцы пожаловались на соседа, собирающего хлам и хранящего его на машинах во дворе 13
08:33
Министр труда Антон Котяков оценил риск увольнения из-за нежелания прививаться 48
08:03
Новые ограничения из-за COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге 1
07:32
Странные и смешные фотографии людей из спортзалов 8
07:03
Троица 2021: что можно и нельзя делать в этот день 1
06:31
"Лучше, чем болеть". Путин призвал россиян привиться от коронавируса 44
06:02
Ливень, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 20 июня 0
23:40
Такой день. Нашествие мошек и град в Новоалтайске 1
22:37
Несколько гаражей загорелись в Барнауле 0
21:31
Путин предложил ввести новые льготы для семей с детьми 5
20:32
В Москве начал работу юбилейный съезд "Единой России" 10
19:47
Трамвай загорелся после удара молнии в Бийске. Видео 0
19:18
СМИ: Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ 2
18:52
26 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай 0
18:17
Умер писатель и блогер Слава Сэ 1
17:48
Космонавтам начнут удалять селезёнки перед полётом в космос 11
17:16
В Новоалтайске водителям пришлось прятаться от града под мостом 0
16:54
Власти Кузбасса опровергают информацию о девяти погибших при крушении самолёта 0
16:17
Сильный град прошёл в Новоалтайске 6
15:47
Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве иностранной студентки под Новгородом 3
15:15
Инструктор из Барнаула погиб при крушении самолёта в Кузбассе 5
14:52
Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации "Спутником V" 4
14:17
Число погибших при крушении самолёта в Кемеровской области выросло до девяти человек 6
13:43
Почти у 90% заражённых в Москве выявили индийский штамм коронавируса 18
13:05
Рубцовчанин взял кредит и отдал все деньги мошенникам 1
12:35
Самолёт рухнул во время тренировочного полёта с парашютистами в Кемеровской области 4
12:21
90 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 23
11:51
Генри Кавилл опубликовал тизер второго сезона "Ведьмака" 0
11:19
Барнаульский Чистомэн обратился к жителям города 6
10:52
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня 3
10:18
Барнаульцы недовольны работой одного из садоводческих автобусных маршрутов 15
09:52
Уникальную мозаику, демонтированную из здания речного вокзала, придётся реставрировать 16
09:23
В Алтайском крае определили место для мемориала медицинским работникам 1
08:32
Врач перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать мясо 1
08:04
Когда закончится нашествие мошек в Алтайском крае и как защититься от их укусов? 11
07:34
Какие изменения ждут водителей в России? 4
07:05
Не болейте! Весёлые поздравления с Днём медика 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.