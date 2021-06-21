"Стучаться куда-то бесполезно". Как сверхдорогой металл банкротит алтайский бизнес

Стремительно дорожающий металл может привести к банкротству многих алтайских компаний. Ряд госконтрактов находятся под угрозой срыва. Мелкий бизнес говорит о потере клиентов: люди просто отказываются от заказов, узнав новые расценки. Предприниматели обвиняют в жадности и сговоре металлургические комбинаты, а те разводят руками и ссылаются на мировые тенденции: с конца 2020 года на рынке дефицит металла, и иностранные компании готовы платить за него не скупясь. Amic.ru поговорил с бизнесменами и экономистами и узнал, какие сферы сильнее всего пострадали от дорожающего металла и когда цены перестанут расти.

От дома – к школе

Барнаульский бизнесмен Сергей обрадовался огромному спросу на частные дома в 2020 году и серьёзно расширил свою компанию. Даже нанял несколько бригад для строительства домов из газобетона, дерева, кирпича. Но неожиданно подорожали материалы и стоимость проектов увеличилась на 30-40%. Клиенты оказались не готовы к такому повороту, и количество заказов резко упало. Сергей во всём винит цены на металл.

"Металл в частном домостроении используется и при строительстве фундамента, где мы закладываем тонны арматуры, а также кровли, где используем металлочерепицу, реже – профлист. И их стоимость постоянно растёт. Весной мы заметили удорожание практически всех строительных материалов. Сейчас пересчитываем проект, который начали строить в прошлом году: осенью сделали фундамент, а летом должны были приступать к домокомплекту и кровле. Стоимость такого проекта выросла с 3 млн до 4,5 млн рублей. В результате заказчик поставил стройку на "паузу". И как нам быть в такой ситуации? Мы же не можем работать в убыток", – объясняет Сергей.

Большие проблемы у строительных компаний, которые участвуют в госстройках и возводят школы, больницы, детсады. Ещё несколько лет назад фирмы заключили с государством контракты, где зафиксирована сумма на строительство объектов. Но из-за колоссального роста цен на строительные материалы только в этом году затраты на возведение зданий выросли на 30-50%. По закону менять условия контрактов нельзя, поэтому компании терпят колоссальные убытки, достраивая объекты на свои средства. Строители считают, что рост цен продолжится и дальше.

"Когда одна позиция в любом сегменте – промышленном, продовольственном – "выскакивает", остальные также начинают гнаться за величинами. Железо подорожало на 100%, а некоторые позиции ещё больше. За металлом подорожало всё – утеплитель, отделочные материалы, оборудование. Основной поставщик кровельных материалов в Алтайском крае в мае поднял цены на 15-20%. Сейчас не такими крупными шажками, но стоимость всё равно растёт. За месяц-два ещё процентов 10 набежит", – объясняет исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Усугубляет проблему и дефицит железа на Алтае. Руководитель компании "Азия Строй Инвест" Татьяна Назарова сообщила amic.ru, что сейчас фирмам приходится едва ли не с боем "добывать" металл.

"На рынке также наблюдается дефицит, комбинаты стали меньше отгружать, квоты уменьшены. Как нам говорят, это связано с большими объёмами экспорта, на российский рынок меньше идёт. И это ещё одна причина, почему растут цены на продукцию", – отмечает она.

Застройщики готовят коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Наш Минстрой впал в спячку. Может быть, они что-то и делают, но мы не знаем этого. Мы знаем, что подрядчики пишут коллективное письмо губернатору. И мы – Союз строителей – также готовим письмо. В депутатских кругах заявляют, что компании-производители металла должны возместить государству убытки за необоснованно завышенные цены. Государству, может быть, они и возместят. А нам-то как быть? Ситуация нехорошая", – говорит Вячеслав Ширшов.

"Люди в шоке"

Удорожание металла отразилось даже на сферах, которые на первый взгляд никакого отношения к нему не имеют. Барнаулец Александр – владелец компании, которая много лет занимается остеклением балконов и лоджий, – говорит, что количество заказов в пандемийный 2020 год было даже больше, чем в 2019-м. Предприниматель ожидал, что и в 2021-м число обращений продолжит расти. Оказалось иначе: с весны он теряет клиентов из-за того, что стоимость монтажа пластиковых окон увеличилась на 40%.

"В окнах стоят металлические усилители, там используются стекло и пластик. В начале года оконные заводы подняли стоимость на 7-10%, но потом ещё три раза переписывали ценник. Поэтому говорить, что инфляция копеечная – это смешно. Скакануло здорово. Когда берём металлопрофиль, каждый раз спрашиваем: "А не опустили ли цены?" Потому что такой двукратный рост необоснованный. Явно, что всё происходящее спровоцировали металлисты. Если, конечно, они так не отреагировали на дорожающее подсолнечное масло", – возмущается предприниматель.

По его словам, компания ощутила рост цен на изделия из металла с начала года.

"Мы всё отслеживаем, я вижу цены, закупки. Мы работаем с металлоконструкциями. С начала 2021 года начали расти цены. Сначала – на 15%, затем – на 20%, а где-то с марта начался взрывной рост. И компании-поставщики каждую неделю меняли прайсы. Получилось, что в мае цены на некоторые позиции были выше новогодних в два и два с половиной. Например, профильная труба (используется для монтажа балконов и лоджий, – прим. ред.) была 34 рубля за килограмм, а стала 80 рублей", – говорит Александр.

Весной за железом начали дорожать и другие материалы – изделия из дерева, стекла, пластика, отмечает предприниматель. В результате стоимость тех же пластиковых окон за полгода выросла на 30-40%.

"Если в прошлом году мы могли поставить кухонное окно за 13-14 тыс. рублей, сейчас – 20 тыс. Конечно, число отказов выросло. Люди, например, ещё в прошлом году приценивались, и сумма работы по остеклению балкона была, например, 35 тыс. рублей. Зиму они планировали, копили, а в этом году приходят, мы пересчитываем, а цена уже выше 50 тыс. и больше. Люди в шоке. Конечно, никто не готов к таким цифрам", – отмечает Александр.

Всегда страдает потребитель

Бьёт дорогой металл даже по самому стойкому к кризисам (как считают экономисты) сегменту – сельскому хозяйству. Аграрии Алтайского края говорят, что подготовка к сезону-2021 началась ещё в прошлом году, до резкого роста цен на всё. Компании заложили определённые суммы на покупку сельхозтехники и запасных частей. Но никто не мог предусмотреть, что их стоимость (всё из-за того же металла) вырастет на 30-40%, рассказывает руководитель ООО "АКХ Ануйское" Владимир Никифоров.

Он уверен, что в результате все дополнительные расходы, которые понесут аграрии, в итоге лягут на потребителя: стоимость сельхозпродукции возрастет.

"Металл подорожал, значит, и техника подорожала. У нас металлоёмкое производство: техника вся из металла. Но что есть, то есть. Стучаться куда-то бесполезно. Собака лает, а караван идёт", – говорит Никифоров.

Снова виноват Китай

Рост цена на металл эксперты предсказывали ещё в прошлом году. По словам председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова, пандемия коронавируса привела к тому, что в 2020 году спрос на сырьевые товары (металл, древесину, нефть) резко упал во всём мире.

Первым начал оправляться от кризиса Китай: в первом квартале 2021 года экономика этой страны выросла на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Чтобы показывать такие темпы, ей требуются огромные объёмы сырья, отмечает Задорнов.

"Одновременно с растущей экономикой китайцы остановили ряд своих металлургических производств, чтобы уберечь экологию. В результате из-за дефицита на мировом рынке цена металла резко поднялась. Российские компании, которые поставляют продукцию за рубеж по высоким ценам, будут продавать внутри страны по такой же стоимости: это и привело к тому, что на отдельные группы товаров цена выросла на 50-70%", – объясняет банкир.

Что предлагают власти?

Сейчас власти страны рассматривают разные меры регулирования цен на металл, например, введение запретной пошлины на вывоз. Алтайские депутаты даже подготовили обращение в правительство страны и призвали ввести ограничения на экспорт. Однако пока это только предложения, и никаких решительных действий власти не предпринимают.

По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, правительство страны опасается, что такое решение может привести либо к остановке производства, либо к ещё большему росту цен (чтобы компенсировать потери, металлокомбинаты начнут "отрываться" на российских компаниях, – прим. ред.). Однако более вероятно, что власти страны ждут, что цены на железо остынут. И такая возможность действительно есть, уверен Михаил Задорнов.

"Есть рыночные и не рыночные инструменты регулирования цен. Но мы должны понимать, что это явление временное. Я не думаю, что стоимость металлургической продукции может держаться на таком уровне достаточно долго. Пройдёт три-шесть месяцев, и эти цены скорректируются. Китай сейчас вынужден запустить металлургические заводы, увеличить мощности, потому что дорогой металл бьёт и по их экономике. Правда, мы знаем, что цены никогда не возвращаются на прежний уровень, который был до роста. Однако такого колоссального взлёта уже точно не будет", – говорит Задорнов.

Цифры

Российский экспорт необработанного алюминия за первые три месяца 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,5% и составил 724,6 тысячи тонн. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба. Российский экспорт чёрных металлов вырос на 6,5% и достиг 10,173 миллиона тонн.