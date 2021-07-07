В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. По его словам, страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам вакцин, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности.

Как сообщает ТАСС, глава ВОЗ подчеркнул, что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над пандемией. В сложившейся ситуации единственным выходом он считает оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

Отдельно Гебрейесус напомнил, что на данный момент связанные с пандемией ограничения смягчают страны, располагающие инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами.

Напомним, что по состоянию на 6 июля всего из-за COVID-19 в мире умерли более 4 млн человек. О первом летальном исходе в результате осложнений стало известно 11 января 2020 года, а в конце сентября того-же года смертность достигла показателя в 1 млн умерших.