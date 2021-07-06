Число погибших от COVID-19 в мире превысило 4 млн человек

В мире за время пандемии коронавируса число смертей среди зараженных достигло 4 001 736, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Наибольшее количество летальных исходов приходится на США (621 335 человек), Бразилию (525 229) и Индию (403 310). Пятерку замыкают Мексика (233 689) и Перу (193 389).

Россия расположилась на шестой строчке антирейтинга — 139 316 смертей. При этом за прошедшие сутки в стране скончались рекордные 737 пациентов.

Добавим, что всего в мире зафиксировали почти 185 млн случаев коронавируса. Антилидерами по числу заболевших остаются США (34 598 361 человек), Индия (30 619 932) Бразилия (18 792 511), Франция (5 786 999) и Россия (5 658 672).