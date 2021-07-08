СКР по Алтайскому краю возбудил дело после утопления восьмилетней девочки в пруду

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утопления восьмилетней девочки. Ребенок погиб 6 июля, когда купался на искусственном пруду в Калманском районе Алтайского края.

Днем три несовершеннолетних девочки в сопровождении матери одной из них пришли на водоем. На берегу дети и находящиеся там двое ребят нашли деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на небольшое расстояние от берега, дети стали прыгать в воду. В результате неосторожных действий плот опрокинулся вместе с несовершеннолетними. Восьмилетняя девочка не смогла выплыть и утонуло. Ее тело обнаружили на следующий день.

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.