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Долгострой рядом с парком "Изумрудный" превратят в спортивно-развлекательный центр

, ИА "Амител"
Здание начали строить в конце 70-х годов, но так и не сдали в эксплуатацию
Проект здания на пр. Комсомольском, 128а от 2015 года / Фото: altayrealt.ru

Проект здания на пр. Комсомольском, 128а от 2015 года / Фото: altayrealt.ru

Незавершенное здание на пр. Комсомольском, 128а, достроят и откроют в нем спортивно-досуговый центр с тремя бассейнами и банкетным залом. Эскизы обновленного объекта представили 7 июля на градостроительном совете. Комиссия оценила задумку и архитектурное решение проекта, однако эксперты опасаются, что реконструкции здания может помешать расположенная рядом линия электропередач.

И поплавать, и поужинать

Многолетний долгострой рядом с парком "Изумрудный" осенью 2020 года купила компания "Контур" (по информации amic.ru, связана со строительным бизнесом). По словам руководителя "Мастерская Золотова" Владимира Золотова, который выполнял проект реконструкции объекта, новый собственник намерен пристроить к зданию несколько корпусов.

"Сейчас на участке находится недостроенный объект. Ряд заказчиков не справились с планами, объект долгие годы находился в разрушенном состоянии. Новый собственник готов построить объект, который украсит город и улучшит ситуацию рядом с парком Изумрудный. В здании, которое уже возведено, планируют открыть водный оздоровительный комплекс. К разным корпусам объекта мы добавили несколько этажей, в них будут залы для тренировок, для занятий гимнастикой", – отмечает Золотов.

По словам архитектора, в здании предусмотрены два детских бассейна и один взрослый. Со стороны парка разместят кафе и банкетный зал. Фасады комплекса выполнены в двух оттенках "под дерево", для витражей использовано тонированное стекло.

"Добавлено и число парковочных мест. По расчетам надо 19, но мы разместили 63. Достигнута договоренность в письменном виде с руководством парка: люди, которые приезжают не только в СОК, но и в парк, могут оставить автомобили на нашей территории, воспользоваться кафе, залами. Из парка для гостей также предусмотрен вход в здание", – отмечает Золотов.

Нет корпуса – нет проблем

Обновленный проект понравился экспертам, но они обратили внимание, что часть здания находится в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП). Строительство в этой зоне запрещено без согласования с сетевыми компаниями.

Присутствующий на заседании представитель заказчика отмечает: совместно с руководством парка, над территорией которого также проходит ЛЭП, решался вопрос о переносе электросетей под землю.

"Вопрос только в финансировании. В рамках своего участка я готов убрать ЛЭП под землю, если город выделит деньги. Вообще мы строим по проекту, который прошел экспертизу, получено разрешение на строительство. Сейчас мы лишь вносим изменения в проект из-за обновления фасадов", – говорит представитель компании.

Однако эксперты отмечают, что по выданному градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ, документ, который необходим для получения разрешения на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию – прим.ред.) собственник обязан получить согласие владельца ЛЭП на размещение части здания в охранной зоне линии. По мнению архитектора Сергея Боженко, если инвестор будет прокладывать электрокабель под землей, то понесет огромные финансовые затраты. Чтобы решить проблему, эксперт предлагает снести часть здания.

"Этот злополучный ресторан "Природа" начали проектировать еще в конце 70-х годов*, было много авторов, представлено много решений. Но ни один из заказчиков, которых было множество, не смог завершить объект и сдать его. Здание построено в технических зонах. Это судьба преследует всех собственников. Чтобы выйти из этой ситуации, надо снести часть существующего объекта, которая попадает в техническую зону ЛЭП", – считает Боженко.

По мнению депутата барнаульской гордумы Евгения Носенко, если инвестор реализует проект, несмотря на все сложности, город от этого только выиграет.

"Я скажу заказчику "спасибо". Мы понимаем ошибки предыдущих десятилетий, когда от парка "отрезали" кусочки земли, так возник дом на улице Ленской (ул. Ленская, 1в – прим.ред.), некоторые другие объекты. Вам указали на "точки опасности". Если вы реализуете проект, будет отлично", – отмечает Носенко.

В результате проект реконструкции здания согласовали, а инвестору рекомендовали учесть все замечания и варианты решения проблемы.

"Предлагаем эскизное решение поддержать, заказчику обратить внимание на все озвученные моменты, они важны для дальнейшего ввода объекта в эксплуатацию. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, проработайте их", – резюмирует замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

*Что известно о здании на пр. Комсомольском, 128а?

Участок, на котором находится долгострой, до 70-х годов был частью парка. Затем несколько соток земли сформировали в отдельную территорию и начали строительство ресторана "Природа", но объект так и не был завершен.

В 90-е годы участок и долгострой сменили несколько собственников, и каждый новый хозяин пытался пристроить к этому объекту что-то свое.

В 2015 году очередной владелец получил разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса, подготовил в здании чаши для бассейнов, залы для секций, предусмотрел помещение под ресторан, отделал фасад керамогранитом. Однако в 2020 году здание выставили на продажу, и его приобрела компания "Контур".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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