Следователи проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими в Барнауле

Следственный комитет Алтайского края начал проверку по факту серьезного пожара в административном здании в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На месте происшествия работает следственная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью установления точной причины возгорания назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в сообщении.

Напомним, что инцидент случился ранним утром 9 июля по адресу пр. Космонавтов, 34г. Отмечается, что работу пожарных затрудняло плотное задымление на месте происшествия, высокая горючая нагрузка и сложная планировка помещений.

Из здания эвакуировали трех мужчин, также на месте пожара нашли тела двух погибших. Вероятной причиной их гибели стало отравление продуктами горения, отметили в МЧС.