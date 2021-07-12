В Алтайском крае создали специальные группы для предупреждения лесных пожаров

Алтайский Гидрометцентр предупреждает о том, что в Локтевском, Рубцовском, Тогульском, Краснощёковском, Змеиногорском и Шелаболихинском районах края наблюдается высокий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет грозовой фронт, который надвигается на регион.

"Чтобы предотвратить возгорания в природной среде, которые могут представлять угрозу населённым пунктам, в Алтайском крае организовано оперативное реагирование специально созданных групп. В регионе готовы к работе 1159 патрульных, 701 патрульно-маневренная, 144 маневренных и 69 патрульно-контрольных групп", – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жителям Алтайского края напоминают, что при обнаружении пожара нужно сообщить о нём по номеру 112.