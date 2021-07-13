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Новости

Стремительный рост. Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз

, ИА "Амител", Мария Власова
11 июня выявили 65 заболевших, а 11 июля – уже 247

Третью волну коронавируса на Алтае ждали в сентябре, когда традиционно происходит рост заболеваемости ОРВИ. Но прогноз не сбылся. На Алтай пришёл "индийский" штамм – особенно "заразная" мутация вируса. В связи с этим цифры ежедневной статистики начали увеличиваться, а вместе с ними – очереди на вакцинацию. Антиковидные меры на Алтае стали ещё жестче, а антимасочники – ещё злее.

Мы добавили в общий график данные по ковиду за последние полтора месяца – число заболевших и умерших. Буквально за неделю – с 17 по 26 июня – количество новых случаев COVID-19 на Алтае выросло в два раза. А за месяц, с 11 июня по 11 июля, – почти в четыре, с 65 до 247.

 
Автор:
Мария Власова SMM 27-18-16

Комментарии

13.07.2021 07:06
гость

Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз

Из-за вакцинации?

13.07.2021 07:10
- гость -

13.07.2021 07:06
гость
Из-за вакцинации?

Политики и общественные деятели в Германии призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-&#8203;19.
"Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае, в той форме, как мы себе это представляем"

Страна победившей демократии.

13.07.2021 07:14
- гость -

13.07.2021 07:06
гость
Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз
Из-за вакцинации?

С 12 июля компании, обслуживающие кладбища Петербурга, будут хоронить умерших от коронавирусной инфекции бесплатно, также не будут брать деньги с их родственников за услуги по транспортировке умерших из морга. Такое решение было принято на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-&#8203;Петербурга и Северо-&#8203;Западного региона.
Как рассказал «Фонтанке» 12 июля президент Ассоциации Валерий Ларькин, в отрасли надеются, что за счёт этого решения снизится потребность в кремации. «Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно

Всё из за вакцинации, у вас даже изменения погоды из за её проклятой.

13.07.2021 07:19
- гость -

Темпы тестирования на коронавирус тоже увеличились в несколько раз? Или край опять отстает?

13.07.2021 07:22
- гость -

Вакцина это ослабленные возбудители болезни. Нас так учили. Думаю можно легко заразиться. Вакцины не сертифицированы.

13.07.2021 07:24
- гость -

Хотя бы температуру проверяли у входящих в ТЦ и общественный транспорт.

13.07.2021 07:28
- гость -

13.07.2021 07:22
- гость -
Вакцина это ослабленные возбудители болезни. Нас так учили. Думаю можно легко заразиться. Вакцины не сертифицированы.

Спутник уже 70 стран к применению разрешили, только вам нужны особые сертификаты. Может поделитесь с народом, какие из применяемых против коронки вакцин в мире прошли полное исследование. Тоже сертифицированы в ускоренном режиме. Весь мир прививается и не жужжит.

13.07.2021 07:33
- гость -

Японцы испытывали вакцины на китайцах во время Второй Мировой войны. Это считается преступлением.

13.07.2021 07:35
- гость -

Японцы говорили не жужжите пленным китайцам.

13.07.2021 08:11
гость

Японцы испытывали вакцины на китайцах во время Второй Мировой войны. Это считается преступлением

США и весь цивилизованный мир ничего по этому поводу японцам не предъявляет. Уже 55 % американцев подверглись испытаниям вакцины

13.07.2021 08:12
гость

Использование большинства вакцин приводит к формированию иммунитета не к коронавирусу, а только к одному из его поверхностных белков, так называемому S-белку. Поэтому иммунитет вакцинированных людей не идентичен таковому после перенесенного COVID-19.

13.07.2021 08:14
- гость -

ну задрали уже не делайте вакцинацию если не хотите мусолят и мусолят вот кому заняться не чем

13.07.2021 08:15
Лёха

В плане поддержания диалога. Там мусульмане с чего-то взяли, что в Спутнике 5 содержаться ферменты свинины. У некоторых плохое настроение буквально-нет лиц.
Надо это как-то опровергать, наверное.
Да и вообще принудиловку с вакцинацией заканчивать. Что-о это уже не медицинский а политический вопрос становится. И это очень плохо.

13.07.2021 08:20
- гость -

13.07.2021 08:15
Лёха
В плане поддержания диалога.

Не переживай, даже евреи подтвердили, что спутнике кошерный

13.07.2021 08:21
гость

Ветом в помощь-это какой-то грипп,а не ковид-висит же соц реклама напротив Геомаркета в Барнауле.

13.07.2021 08:25
гость

Пока у нас разборки идут, в США количество вакцинированных по полмиллиона в день прибавляется. Уже 184 миллиона привилось. В России людей столько нет, сколько у них привилось

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