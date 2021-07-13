Третью волну коронавируса на Алтае ждали в сентябре, когда традиционно происходит рост заболеваемости ОРВИ. Но прогноз не сбылся. На Алтай пришёл "индийский" штамм – особенно "заразная" мутация вируса. В связи с этим цифры ежедневной статистики начали увеличиваться, а вместе с ними – очереди на вакцинацию. Антиковидные меры на Алтае стали ещё жестче, а антимасочники – ещё злее.
Мы добавили в общий график данные по ковиду за последние полтора месяца – число заболевших и умерших. Буквально за неделю – с 17 по 26 июня – количество новых случаев COVID-19 на Алтае выросло в два раза. А за месяц, с 11 июня по 11 июля, – почти в четыре, с 65 до 247.
Комментарии
Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз
Из-за вакцинации?
13.07.2021 07:06
гость
Из-за вакцинации?
Политики и общественные деятели в Германии призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-​19.
"Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае, в той форме, как мы себе это представляем"
Страна победившей демократии.
13.07.2021 07:06
гость
Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз
Из-за вакцинации?
С 12 июля компании, обслуживающие кладбища Петербурга, будут хоронить умерших от коронавирусной инфекции бесплатно, также не будут брать деньги с их родственников за услуги по транспортировке умерших из морга. Такое решение было принято на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-​Петербурга и Северо-​Западного региона.
Как рассказал «Фонтанке» 12 июля президент Ассоциации Валерий Ларькин, в отрасли надеются, что за счёт этого решения снизится потребность в кремации. «Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно
Всё из за вакцинации, у вас даже изменения погоды из за её проклятой.
Темпы тестирования на коронавирус тоже увеличились в несколько раз? Или край опять отстает?
Вакцина это ослабленные возбудители болезни. Нас так учили. Думаю можно легко заразиться. Вакцины не сертифицированы.
Хотя бы температуру проверяли у входящих в ТЦ и общественный транспорт.
13.07.2021 07:22
- гость -
Вакцина это ослабленные возбудители болезни. Нас так учили. Думаю можно легко заразиться. Вакцины не сертифицированы.
Спутник уже 70 стран к применению разрешили, только вам нужны особые сертификаты. Может поделитесь с народом, какие из применяемых против коронки вакцин в мире прошли полное исследование. Тоже сертифицированы в ускоренном режиме. Весь мир прививается и не жужжит.
Японцы испытывали вакцины на китайцах во время Второй Мировой войны. Это считается преступлением.
Японцы говорили не жужжите пленным китайцам.
Японцы испытывали вакцины на китайцах во время Второй Мировой войны. Это считается преступлением
США и весь цивилизованный мир ничего по этому поводу японцам не предъявляет. Уже 55 % американцев подверглись испытаниям вакцины
Использование большинства вакцин приводит к формированию иммунитета не к коронавирусу, а только к одному из его поверхностных белков, так называемому S-белку. Поэтому иммунитет вакцинированных людей не идентичен таковому после перенесенного COVID-19.
ну задрали уже не делайте вакцинацию если не хотите мусолят и мусолят вот кому заняться не чем
В плане поддержания диалога. Там мусульмане с чего-то взяли, что в Спутнике 5 содержаться ферменты свинины. У некоторых плохое настроение буквально-нет лиц.
Надо это как-то опровергать, наверное.
Да и вообще принудиловку с вакцинацией заканчивать. Что-о это уже не медицинский а политический вопрос становится. И это очень плохо.
13.07.2021 08:15
Лёха
В плане поддержания диалога.
Не переживай, даже евреи подтвердили, что спутнике кошерный
Ветом в помощь-это какой-то грипп,а не ковид-висит же соц реклама напротив Геомаркета в Барнауле.
Пока у нас разборки идут, в США количество вакцинированных по полмиллиона в день прибавляется. Уже 184 миллиона привилось. В России людей столько нет, сколько у них привилось