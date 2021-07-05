Танцевать нельзя, купаться можно. Что запретили в Алтайском крае с 5 июля 2021 года

Неужели в Алтайском крае настолько ухудшилась обстановка?

Да. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, ситуация по коронавирусу в регионе продолжает ухудшаться. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ уже превышен в два раза. Отмечается и рост больных коронавирусом. Министр сообщил, что очень серьезно выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. За неделю зафиксирован прирост на 38%. В сутки "скорая помощь" в Барнауле принимает около 1300 вызовов при норме 700.

Сейчас в крае развернули 3568 коек в ковидных госпиталях, из них за последнюю неделю — 671 койку. В ближайшие дни в Горбольнице откроют еще 435 коек.

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что медицинская система испытывает перегрузку.