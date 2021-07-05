Танцевать нельзя, купаться можно. Что запретили в Алтайском крае с 5 июля 2021 года

5 июля 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Глава региона подчеркнул, что около 500 человек сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Медики испытывают перенагрузку. Остановить ухудшение ситуации, по его словам, можно через новые ограничения, разорвав этим "цепочки передачи вируса" и проведение вакцинации – это вторая часть. Согласно нововведениям, временно под запрет попали проведение дискотек в ночных клубах. Зато работа пляжей разрешена. Подробности в нашем материале.
Временно. Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае ухудшается, а потому на заседании оперштаба было принято решение временно запретить массовые и зрелищно-развлекательные мероприятия, в которые попали и дискотеки в ночных клубах.
Да. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, ситуация по коронавирусу в регионе продолжает ухудшаться. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ уже превышен в два раза. Отмечается и рост больных коронавирусом. Министр сообщил, что очень серьезно выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. За неделю зафиксирован прирост на 38%. В сутки "скорая помощь" в Барнауле принимает около 1300 вызовов при норме 700.
Сейчас в крае развернули 3568 коек в ковидных госпиталях, из них за последнюю неделю — 671 койку. В ближайшие дни в Горбольнице откроют еще 435 коек.
Губернатор края Виктор Томенко отметил, что медицинская система испытывает перегрузку.
Министр Попов сообщил, что в настоящий момент в регионе прививаются 359 487 человек. Из них 93 332 человека получили первую прививку и 266 155 — полностью привиты. В субботу 3 июля в Алтайский край поступила очередная партия вакцины Спутник V. Более 40 тысяч доз распределены между медицинскими организациями края. На этой неделе ждем еще около 38 тысяч комплектов, уточнил министр здравоохранения.
Кроме того, в регионе по-прежнему действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Предпринимателям запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок. А работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый либо посменный режим работы, чтобы снизить скопление людей в общественном транспорте.
Комментарии
Как сильно надо истосковаться по развлечениям, чтобы при такой статистике ещё отправиться развлекаться в клуб?..
Естественный отбор - лучше, чем принудительная вакцинация.