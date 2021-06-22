Чем опасен новый штамм коронавируса дельта и какие у него симптомы?

Третья волна COVID-19 в Москве произошла из-за штамма дельта (B.1.617.2). Почти у 90% заболевших в столице, по словам её мэра Сергея Собянина, выявлен именно этот мутировавший индийский вариант коронавируса. Распространяется он и в регионах. Известно, что дельта опаснее уханьского варианта и быстрее поражает организм. В чём отличие этого штамма, как его распознать (и нужно ли?), почему люди, которые привились одними из первых, сейчас находятся в зоне риска, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
О штамме дельта известно, что впервые его выявили и описали в Индии. Эта мутация COVID-19 (она же "индийская", или B.1.617.2) на данный момент считается самой реактивной из четырёх наиболее значимых (альфа – "британская", B.1.1.7, бета – "южноафриканская", B.1.351, гамма – "бразильская", P.1).
Дельта не только активнее передаётся от человека к человеку, но также быстрее развивается в тяжёлую форму заболевания, тем самым "сокращая время возможного появления собственных антител, приводит слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга "Коммерсант".
"Индийский" штамм быстрее заражает клетки и легче обходит иммунную защиту, утверждают учёные. За эти качества его окрестили "двойным мутантом". Сейчас среди заболевших очень много граждан в возрасте до 40 лет.
Этот штамм больше напоминает простуду. Его главные симптомы: боль в горле, насморк, повышение температуры тела. Кроме того, у пациентов фиксируются боли в животе, тошнота (и даже рвота), диарея, головная и мышечная боль, потеря слуха, рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Медик добавила, что у пациентов довольно часто встречаются микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены. И лишь в редких случаях фиксируются кашель, потеря обоняния и лихорадка.
При всей своей активности учёные пока не подтверждают данные о более высокой смертности и более тяжёлом течении болезни при этом варианте коронавируса. Вместе с тем, по данным ВОЗ, дельта становится доминантным вариантом во всём мире.
Предварительные результаты исследования эффективности вакцин против новых штаммов огласил Институт имени Гамалеи. Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин сообщил "Коммерсанту", что в случае с "индийским", а также с "британским" и "южноафриканским" штаммами фиксируется снижение вирусонейтрализующей активности, но оно не критическое и она не исчезает полностью. То есть привитые люди могут переболеть коронавирусом, но это пройдёт в лёгкой форме.
"Иногда такие пациенты попадают в больницы, но наш мониторинг показывает, что даже среди людей, которым потребовалось стационарное лечение, шанс, что разовьётся среднетяжёлое или тяжёлое течение, в 14 раз меньше, чем среди невакцинированных. При этом среди сделавших прививку заболевают в 10-20 раз меньше людей", – сказал учёный.
Максимальная эффективность достигается после второй инъекции. При этом в зоне риска сейчас находятся наиболее сознательные граждане, которые привились одними из первых. Дело в том, что у части из них уровень антител уже успел опуститься до недостаточного. В связи с этим в России проведут ревакцинацию. В Минздраве готовят соответствующую программу, которую обещают запустить уже на этой неделе. Прививку будут ставить даже беременным, написала "Лента".
Важно соблюдать санитарные требования. Обязательно надевайте маску (и желательно перчатки) в общественных местах, менять её следует не позже, чем через два часа. Регулярно мойте руки с мылом, если такой возможности нет, используйте антисептик или спиртовые гели.
Не касайтесь лица грязными руками, в общественных местах минимизируйте прикосновения к посторонним предметам и поверхностям. Рекомендуется избегать и рукопожатий.
Перед выходом из дома врачи советуют обрабатывать преддверие носа противовирусной мазью. А промывать нос мыльным раствором не рекомендуется, чтобы не пересушить слизистую. В этом случае вероятность заболеть COVID-19 возрастает.
При первых симптомах простуды лучше остаться дома, чтобы не заражать других, и вызвать врача.
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