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Чем опасен новый штамм коронавируса дельта и какие у него симптомы?

, ИА "Амител"
Вакцины уже не так эффективны против "индийского" штамма, но привитые люди, как утверждают врачи, болеют легче

Третья волна COVID-19 в Москве произошла из-за штамма дельта (B.1.617.2). Почти у 90% заболевших в столице, по словам её мэра Сергея Собянина, выявлен именно этот мутировавший индийский вариант коронавируса. Распространяется он и в регионах. Известно, что дельта опаснее уханьского варианта и быстрее поражает организм. В чём отличие этого штамма, как его распознать (и нужно ли?), почему люди, которые привились одними из первых, сейчас находятся в зоне риска, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что известно о новом штамме коронавируса дельта?

О штамме дельта известно, что впервые его выявили и описали в Индии. Эта мутация COVID-19 (она же "индийская", или B.1.617.2) на данный момент считается самой реактивной из четырёх наиболее значимых (альфа – "британская", B.1.1.7, бета – "южноафриканская", B.1.351, гамма – "бразильская", P.1).

Дельта не только активнее передаётся от человека к человеку, но также быстрее развивается в тяжёлую форму заболевания, тем самым "сокращая время возможного появления собственных антител, приводит слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга "Коммерсант".

"Индийский" штамм быстрее заражает клетки и легче обходит иммунную защиту, утверждают учёные. За эти качества его окрестили "двойным мутантом". Сейчас среди заболевших очень много граждан в возрасте до 40 лет.

2
Какие симптомы у индийского варианта?

Этот штамм больше напоминает простуду. Его главные симптомы: боль в горле, насморк, повышение температуры тела. Кроме того, у пациентов фиксируются боли в животе, тошнота (и даже рвота), диарея, головная и мышечная боль, потеря слуха, рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Медик добавила, что у пациентов довольно часто встречаются микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены. И лишь в редких случаях фиксируются кашель, потеря обоняния и лихорадка.

При всей своей активности учёные пока не подтверждают данные о более высокой смертности и более тяжёлом течении болезни при этом варианте коронавируса. Вместе с тем, по данным ВОЗ, дельта становится доминантным вариантом во всём мире.

3
Лечение при разных штаммах как-то отличается?
Нет. Для врачей, каким именно штаммом вы заразились, значения не имеет. Лечат всех одинаково – по протоколу, учитывая клинику и сопутствующие заболевания пациента.
4
А прививка спасёт от дельты?

Предварительные результаты исследования эффективности вакцин против новых штаммов огласил Институт имени Гамалеи. Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин сообщил "Коммерсанту", что в случае с "индийским", а также с "британским" и "южноафриканским" штаммами фиксируется снижение вирусонейтрализующей активности, но оно не критическое и она не исчезает полностью. То есть привитые люди могут переболеть коронавирусом, но это пройдёт в лёгкой форме.

"Иногда такие пациенты попадают в больницы, но наш мониторинг показывает, что даже среди людей, которым потребовалось стационарное лечение, шанс, что разовьётся среднетяжёлое или тяжёлое течение, в 14 раз меньше, чем среди невакцинированных. При этом среди сделавших прививку заболевают в 10-20 раз меньше людей", – сказал учёный.

Максимальная эффективность достигается после второй инъекции. При этом в зоне риска сейчас находятся наиболее сознательные граждане, которые привились одними из первых. Дело в том, что у части из них уровень антител уже успел опуститься до недостаточного. В связи с этим в России проведут ревакцинацию. В Минздраве готовят соответствующую программу, которую обещают запустить уже на этой неделе. Прививку будут ставить даже беременным, написала "Лента".

5
Как не заразиться коронавирусом?

Важно соблюдать санитарные требования. Обязательно надевайте маску (и желательно перчатки) в общественных местах, менять её следует не позже, чем через два часа. Регулярно мойте руки с мылом, если такой возможности нет, используйте антисептик или спиртовые гели.

Не касайтесь лица грязными руками, в общественных местах минимизируйте прикосновения к посторонним предметам и поверхностям. Рекомендуется избегать и рукопожатий.

Перед выходом из дома врачи советуют обрабатывать преддверие носа противовирусной мазью. А промывать нос мыльным раствором не рекомендуется, чтобы не пересушить слизистую. В этом случае вероятность заболеть COVID-19 возрастает.

При первых симптомах простуды лучше остаться дома, чтобы не заражать других, и вызвать врача.

Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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