Чем опасен новый штамм коронавируса дельта и какие у него симптомы?

Что известно о новом штамме коронавируса дельта?

О штамме дельта известно, что впервые его выявили и описали в Индии. Эта мутация COVID-19 (она же "индийская", или B.1.617.2) на данный момент считается самой реактивной из четырёх наиболее значимых (альфа – "британская", B.1.1.7, бета – "южноафриканская", B.1.351, гамма – "бразильская", P.1).

Дельта не только активнее передаётся от человека к человеку, но также быстрее развивается в тяжёлую форму заболевания, тем самым "сокращая время возможного появления собственных антител, приводит слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга "Коммерсант".

"Индийский" штамм быстрее заражает клетки и легче обходит иммунную защиту, утверждают учёные. За эти качества его окрестили "двойным мутантом". Сейчас среди заболевших очень много граждан в возрасте до 40 лет.