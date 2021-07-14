Жители двух алтайских посёлков пожаловались на проблемы с маршрутками

Жители двух посёлков в Бийском районе пожаловались депутату Госдумы Елене Строковой на серьёзные проблемы с транспортным сообщением с Бийском, куда школьники и студенты ездят на учёбу, а другие сельчане – на работу. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Люди, проживающие в посёлке Заря, рассказали, что из-за сокращения рейсов и изменения графика маршрутки автобусы ходят переполненными. В результате, по словам сельчан, некоторые жители вообще не успевают вечером вернуться из города домой.

В Студенческом немного другая проблема: автобусы не заезжают в посёлок. Обращения к местным властям результата не дали.

Елена Строкова добилась, чтобы делом занялась прокуратура.

"Проведена проверка, в ходе которой Минтранс направил перевозчику предложение об изменении одного из маршрутов – так, чтобы автобус делал остановку в посёлке Студенческом, – уточнила Строкова. – По итогам инициированной мною проверки материалы ушли в Госавтоинспекцию для решения вопроса о привлечении индивидуального предпринимателя Камбалина к административной ответственности за перевозку пассажиров стоя в междугородных автобусах".

Она подчеркнула, что необходимо запустить больше единиц общественного транспорта, чтобы сельчане могли с комфортом добираться до места учебы и работы.