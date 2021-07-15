В Барнауле на 10 дней перекроют проезд на пересечении улиц Попова и Взлётной

В Барнауле с 16 по 26 июля закроют движение автотранспорта на перекрёстке улиц Попова и Взлётной. Об этом сообщают в мэрии.
В это время на участке проведут капитальный ремонт трамвайных путей, а также заменят асфальт на переезде.
Электротранспорт в дневное время будет работать по расписанию, однако после 22:00 трамваи и троллейбусы будут ездить по изменённым схемам:
- трамвай № 2: конечная станция "Пивоваренный завод" – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – пр. Космонавтов – конечная станция "Поток";
- трамвай № 7: конечная станция "Кордон" – Змеиногорский тракт – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – конечная станция "Депо № 3".
- троллейбус № 7: конечная станция "Площадь Баварина" – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора – ул. 50 лет СССР – ул. Георгиева – конечная станция "Стадион".
Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят учитывать это ограничение и заранее планировать свои маршруты.
Комментарии
А что так долго-то ? Руки похоже не из нужного места ? За 10 дней совершенно другие объемы делаются, а не такой мизер.
замените юрина-попова, юрина-г.исакова