В Барнауле на 10 дней перекроют проезд на пересечении улиц Попова и Взлётной

В Барнауле с 16 по 26 июля закроют движение автотранспорта на перекрёстке улиц Попова и Взлётной. Об этом сообщают в мэрии.

В это время на участке проведут капитальный ремонт трамвайных путей, а также заменят асфальт на переезде.

Электротранспорт в дневное время будет работать по расписанию, однако после 22:00 трамваи и троллейбусы будут ездить по изменённым схемам:

трамвай № 2: конечная станция "Пивоваренный завод" – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – пр. Космонавтов – конечная станция "Поток";

конечная станция "Пивоваренный завод" – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – пр. Космонавтов – конечная станция "Поток"; трамвай № 7: конечная станция "Кордон" – Змеиногорский тракт – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – конечная станция "Депо № 3".

конечная станция "Кордон" – Змеиногорский тракт – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – конечная станция "Депо № 3". троллейбус № 7: конечная станция "Площадь Баварина" – пр. Ленина – ул. Матросова – ул. Юрина – ул. Малахова – ул. Сухэ-Батора – ул. 50 лет СССР – ул. Георгиева – конечная станция "Стадион".

Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят учитывать это ограничение и заранее планировать свои маршруты.