На Алтае пенсионерка разменяла незнакомке 50 тысяч рублей на "фантики"

В Бийске местная жительница лишилась крупной суммы наличных, став жертвой мошенницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, по пути домой из продуктового магазина пенсионерке встретилась незнакомка, которая попросила разменять 50 тысяч рублей на крупные купюры. Горожанка ответила, что таких денег у неё при себе нет, но предложила пройти к ней домой.

"Ничего не заподозрив, пожилая бийчанка передала незнакомке нужную сумму крупными банкнотами и забрала мелкие. Когда сделка была совершена, а девушка ушла, жительница наукограда рассказала о случившемся соседке, которая, осмотрев деньги, поняла, что они не являются платёжным средством", – говорится в сообщении.

Горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".