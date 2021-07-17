Названа причина столкновения поездов в Амурской области

Причиной столкновения двух товарных поездов в Амурской области мог стать сердечный приступ у одного из машинистов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Двое раненых доставлены в Верхний Улак и ожидают санавиацию. Спасательные работы ведутся. Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ машиниста. В настоящее время идёт работа по устранению аварии", – рассказали представители компании "А-Проперти", которая является собственником Эльгинского комплекса.

Отмечается, что столкновение произошло на труднодоступном участке пути. Происшествие привело к сходу с рельсов девяти вагонов.

Напомним, что в результате аварии погибли два человека.