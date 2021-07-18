ОНФ предложил провести ревизию водителей автобусов в Алтайском крае

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае обратилось к краевым властям с призывом проанализировать состав водителей в муниципалитетах, прежде чем массово закупать для них новые автобусы. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.
Общественники обратили внимание, что планируется закупить два троллейбуса и 106 автобусов среднего и малого класса, для управления которыми требуется категория D. Активисты не исключают, что таковых в небольших сёлах, куда поступит часть новой техники, водителей соответствующей квалификации может не оказаться.
"Мы предлагаем краевому Минтрансу до объявления конкурсных процедур ещё раз изучить кадровый состав водителей в тех муниципалитетах, куда планируется поставить транспорт, и с учётом этого формировать заказ, – заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. – Возможно, закупить больше восьмиместных автобусов, которыми могут управлять водители категории В. Иначе может случиться так, что за руль некому будет сесть".
Он также обратил внимание, что восьмиместные автобусы стоят дешевле и на них не нужно устанавливать тахографы, соответственно, можно приобрести больше техники.
В апреле губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчёта за работу в 2020 году заявил, что районы региона в ближайшее время получат 300 миллионов рублей на закупку новых автобусов. Таким образом правительство края решило бороться с умирающим рынком автоперевозок в муниципалитетах.
Выступая с отчётом перед депутатами АКЗС, Виктор Томенко отметил, что проблема транспортной доступности сельских населённых пунктов сегодня является одной из острых в региональной повестке.
Напомним, что о проблеме с перевозками в муниципалитетах края amic.ru писал неоднократно. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума.
Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, – конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признаёт проблему.
Более подробно о погибающем рынке перевозок читайте в нашем большом материале.
Комментарии
Доучить водителей до категории Д — никак?
"106 автобусов среднего и малого класса"
В краевом центре всё-таки должны ходить нормальные автобусы, а не малолитражки.
Обратите внимание на Германию. Там автобусы с гармошкой ходят по городам. Как селедку людей не возят.
18.07.2021 10:56
- гость -
В Германии внутригородские перевозки, как правило, осуществляется компаниями, где контрольный пакет акций у муниципалитета
Я из Германия прибыть
Автобус длинный привозить
10:28
Виктор
Сначала найди,кого доучить