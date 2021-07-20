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В два клика: эксперты рассказали, как вычислить микрофинансовых мошенников

, ИА "Амител"
Проверить добросовестность кредитора можно не выходя из дома – с помощью интернета

Если деньги нужны здесь и сейчас, а взять их негде, хорошим решением будет обратиться в микрофинансовую организацию. Но за этим названием могут скрываться мошенники. Вместе с федеральным сервисом займов "Ваш инвестор" разберёмся, как вычислить недобросовестных кредиторов уже на стадии поиска в интернете.

Итак, в рекламе или поисковой выдаче вы увидели предложение, которое вас заинтересовало. Что делать дальше?

Найдётся всё

Первым делом ищем организацию в "Яндексе". Если это легальная МФО, то напротив сайта компании вы увидите значок в виде галочки, вписанной в синюю окружность. Это значит, что микрофинансовая компания состоит в реестре Центрального банка России и работает законно. Также синий логотип подтверждает, что перед вами официальный сайт компании. 

На сайте также обратите внимание на раздел "Документы" и проверьте, как часто обновляется информация в разделе "Новости компании".

Молва не врё

Читайте отзывы. Если вы не нашли компанию ни в 2GIS, ни в "Яндексе" или Google-картах, сразу стоит отказаться от сотрудничества с ней, какими бы выгодными ни казались условия займа. То же самое, если в отзывах о работе МФО много негатива. Излишний восторг тоже должен насторожить – такие отзывы, скорее всего, "накручены".

По словам Елены Калининой, директора службы развития продаж сервиса займов "Ваш инвестор", нормальный показатель – от 5% до 10% негативных отзывов.

"Важно читать, за что клиенты ставят низкую оценку, и как реагирует компания, старается ли исправить ситуацию, предлагает ли какие-то варианты решения проблемы. Для добросовестной компании критика – это всегда способ узнать свои зоны роста, перестроить и улучшить работу", – рассказала Елена Калинина.

Посмотреть в "лицо"

Ещё один важный момент при проверке надёжности и добросовестности – это открытость. Если на сайте МФО размещены фотографии и телефоны руководства и сотрудников, то это большой плюс.

"Обязательно посмотрите, что пишут в СМИ о компании, которой вы интересуетесь, и пишут ли вообще. Сотрудники зарекомендовавших себя МФО часто выступают экспертами в статьях по финансовой тематике. Также важно участие компании в рейтингах и крупных отраслевых конференциях, – рассказывает PR-менеджер сервиса займов "Ваш инвестор" Артём Шилин.

В итоге

Если микрофинансовая организация соответствует всем вышеуказанным пунктам, то можно смело обращаться за займом: вас не обманут и не ограбят. Вам останется только решить, насколько вас устраивают условия договора, процентная ставка и сервис в офисе. 

"Ваш инвестор": Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

Сервис займов "Ваш инвестор"
Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, д. 128а, оф. 303
Режим работы: пн-пт – 09:00-18:00, сб – по записи, вс – выходной
Тел. 8-800-100-14-65

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.07.2021 10:14
гость

Достоевский в преступлении и наказании показал отношение народа к МФО. Торгаши денег горят в аду - там отдельный котел повышенной мощности, и каждый может добавить жару!

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