Производство автомобилей Fiat возобновят в России

В России задумали возобновить выпуск автомобилей Fiat. Калужский автозавод совместного предприятия концерна Stellantis и Mitsubishi планирует возобновить производство с конца 2022 года.

Как сообщает "Интерфакс", в дополнение к уже выпускаемым в Калуге авто брендов Peugeot, Citroen и Opel в следующем году также добавятся модели линейки Fiat Professional. Как отметил старший вице-президент Stellantis в евразийском регионе Ксавье Дюшман, он надеется, что это будет "началом долгой истории нового бренда в Калуге".

Сейчас на заводе производят Peugeot 408, Citroen С4, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Локальное производство автомобилей Fiat в России завершилось в 2011 году.