Барнаульцы обеспокоены заброшенным зданием, которое стало игрушкой для детей

Жительница Барнаула сообщила amic.ru о том, что по адресу Попова, 133, расположено заброшенное здание, которое представляет опасность для детей, проживающих в микрорайоне.
По словам горожанки, строение постоянно разрушается. Оно ничем не огорожено, и дети считают, что туда можно забираться для игр. Они крушат стены и ломают перекрытия.
"Хотелось бы, чтобы это здание снесли, так как забором тут делу не поможешь. Данное строение представляет опасность для людей, особенно для детей, которые считают развлечением крушение данного здания", – написала жительница города.
Женщина просит помощи в поисках собственника объекта, чтобы привлечь его к ответственности и устранить угрозу.
Комментарии
Разрушить и хозяин найдется.
" Они крушат стены и ломают перекрытия." однако.развлекуха у деточек... найти хозяина.чтобы получил с "деточек"за ущерб?
Заброшенный дом на переулке Циолковского, 94а. Вечно забит детьми играющими там после школы. Дом уже очень ветхий, наверное ответственные ждут очередного ЧП, что бы принять решение о сносе. К слову, дом заброшен уже несколько лет и стал неотъемлемым атрибутом детской площадки.
А если на местах таких домов влепят высотки, жильцы окружающих будут только рады? Я считаю, стоит по близости развалюха — не кричи о ней. Иначе какой-нибудь строитель на участок под этой развалюхой глаз положит