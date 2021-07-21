Барнаульцы обеспокоены заброшенным зданием, которое стало игрушкой для детей

Жительница Барнаула сообщила amic.ru о том, что по адресу Попова, 133, расположено заброшенное здание, которое представляет опасность для детей, проживающих в микрорайоне.

По словам горожанки, строение постоянно разрушается. Оно ничем не огорожено, и дети считают, что туда можно забираться для игр. Они крушат стены и ломают перекрытия.

"Хотелось бы, чтобы это здание снесли, так как забором тут делу не поможешь. Данное строение представляет опасность для людей, особенно для детей, которые считают развлечением крушение данного здания", – написала жительница города.

Женщина просит помощи в поисках собственника объекта, чтобы привлечь его к ответственности и устранить угрозу.