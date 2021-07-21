Экспертиза признала казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым

Экспертиза признала, что обвиняемый в массовом расстреле в казанской школе Ильназ Галявиев был невменяем в момент убийства. К такому выводу пришли в НИИ имени Сербского.
Как сообщает ТАСС, для прохождения психиатрической экспертизы стрелка отправили в Москву. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников уточнил "Ленте.ру", что 12 июня во время проверки в СИЗО Галявиев вёл себя неадекватно – бросался на решётку и называл себя богом.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе. 12 мая его арестовали.
Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.
Комментарии
как не справедливо. тварь. которой продали оружее был одекватен .а теперь .... бедные родители
по дурке съехал, так и хотел изначально
21.07.2021 17:19
Так его на принудительное лечение отправят и будет он всю оставшуюся жизнь на уколах и таблетках.
Завтра, или вскоре отпустят
.
СКР уже опроверг эту новость