Экспертиза признала казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым

Экспертиза признала, что обвиняемый в массовом расстреле в казанской школе Ильназ Галявиев был невменяем в момент убийства. К такому выводу пришли в НИИ имени Сербского.

Как сообщает ТАСС, для прохождения психиатрической экспертизы стрелка отправили в Москву. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников уточнил "Ленте.ру", что 12 июня во время проверки в СИЗО Галявиев вёл себя неадекватно – бросался на решётку и называл себя богом.

Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний бывший ученик школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе. 12 мая его арестовали.

Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.