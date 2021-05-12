В квартире стрелка, напавшего на школу в Казани, прошел обыск

В квартире Ильназа Галявиева, который расстрелял школьников и учителей в казанской школе, провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, в одной из комнат также обнаружили коробки из под патронов и обгоревшую дверь, которую Галявиев поджег перед уходом. Также полицейские нашли оружейный сейф, коробку из под дробовика и охотничий билет.
Напомним, что стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
После массового убийства со стрельбой в казанской школе президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности, глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Соответствующую телеграмму он направил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову
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