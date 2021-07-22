Барнаулец избил мужчину и выхватил у него сумку с 67 тысячами рублей

В Барнауле полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который несколько раз ударил мужчину и выхватил у него сумку с 67 тысячами рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что ранее судимый за кражу и мошенничество горожанин в день совершения преступления находился в увеселительном заведении. Его внимание привлёк 34-летний мужчина, который при расчёте на кассе достал увесистую пачку денег – это была его зарплата. Недоброжелатель попытался завести с ним разговор, но тот на все попытки отвечал отказом.

"После чего потерпевший вышел из заведения, не заметив, как за ним пошёл подозреваемый. Злоумышленник подбежал к заявителю, нанёс ему несколько ударов, после чего выхватил из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.

На момент задержания выяснилось, что подозреваемый успел потратить похищенные деньги на собственные нужды, в частности на алкоголь. Барнаульца заключили под стражу. Также против него завели уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".