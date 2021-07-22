Барнаулец избил мужчину и выхватил у него сумку с 67 тысячами рублей

В Барнауле полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который несколько раз ударил мужчину и выхватил у него сумку с 67 тысячами рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Установлено, что ранее судимый за кражу и мошенничество горожанин в день совершения преступления находился в увеселительном заведении. Его внимание привлёк 34-летний мужчина, который при расчёте на кассе достал увесистую пачку денег – это была его зарплата. Недоброжелатель попытался завести с ним разговор, но тот на все попытки отвечал отказом.
"После чего потерпевший вышел из заведения, не заметив, как за ним пошёл подозреваемый. Злоумышленник подбежал к заявителю, нанёс ему несколько ударов, после чего выхватил из рук сумку и скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.
На момент задержания выяснилось, что подозреваемый успел потратить похищенные деньги на собственные нужды, в частности на алкоголь. Барнаульца заключили под стражу. Также против него завели уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".
Комментарии
а вот не надо деньгами светить, особенно, в увеселительном заведении
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть..
67 тысяч это не такая уж солидная пачка
Частенько наблюдаю, как женщины в пролуктовом магазине рассчитываясь, достают деньги пачками из калманович. Из одного кармана вытащит пачку, возьмёт одну бумажку. Потом из другого пачку. Не боится что её потом догонят и отберут деньги. Ну собралась ты в магазин. Положи 1,5-2 тысячи в кошелёк, остальное убери в сумку. Зачем светить всей пачкой? Страна непуганных идиотов
А почему в статье алкоголь приравнивается к собственным нуждам(хоть и в частности)?Алкоголь-нужный человеческому организму продукт?Чему вы учите?
достал увесистую пачку денег – это была его зарплата
и где это у нас официально платят зарплату наличкой, а не на банковскую карту
тута налоговой возбудиться бы не мешало )))
22.07.2021 11:17
- гость -
Частенько наблюдаю, как женщины в пролуктовом магазине рассчитываясь, достают деньги пачками из калманович. Из одного кармана вытащит пачку, возьмёт одну бумажку. Потом из другого пачку.
выпендриваются )))
молодой ты ещё, не понимаешь психологии...
22.07.2021 11:13
- гость -
67 тысяч это не такая уж солидная пачка
***
Ну, как сказать... если потерпевший, к примеру, настоятель храма и получил з/п из денег, которые прихожане оставили, пачка из десяток и полтинников будет весьма увесистая...
Платить зп наличкой законом не запрещено
22.07.2021 11:49
- гость
Законом не запрещено, но проверить не помешает
зп - карта - банкомат-увеселительное заведение-грабитель
22.07.2021 11:49
- гость -
Платить зп наличкой законом не запрещено
но с ограничениями...
22.07.2021 12:02
- гость -
зп - карта - банкомат-увеселительное заведение-грабитель
ну тогда день неудался - недопил на 67 тыр запланированных )))
11-49,
Процитируйте статью закона
На момент задержания
Значит могут задерживать, если захотят
это была его зарплата
67 тысяч нормальная зарплата. А на карточку получать ему наверное неудобно, ему нравится доставать увесистые пачки
А на карточку получать ему наверное неудобно, ему нравится доставать увесистые пачки
Может работодателю отчислении в ФСС делать неудобно
22.07.2021 11:51
Виктор
Законом не запрещено, но проверить не помешает
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Что вы так сами для себя настаиваете о повышенных проверках. Вся сверхприбыль, полученная от налогов и прочих платежей, потом прямо или косвенно всё-равно уйдёт у кого-то вышестоящего на виллу за рубежом и на яхту с моделями. Платите налоги исправно и побольше, помогите жить ещё красивее и вальяжнее, и так не бедным людям.
Или вы всё ещё верите в то, что всё собранное с вас, потом пойдёт на ваше же благосостояние?
22.07.2021 11:51
Виктор
Меньше бы протирал,тоже бы зарабатывал.