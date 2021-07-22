83 человека пострадали в авариях с автобусами в Алтайском крае

С начала 2021 года в Алтайском крае произошло 71 дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирских автобусов, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"При этом по вине водителей автобусов произошло 44 ДТП, в результате которых 47 человек получили различные травмы, – уточнили в ведомстве. – Наибольшее опасение вызывают заказные перевозки, так как они порождают большую часть "нелегальных" автобусных перевозок, как правило, межсубъектного транспортного сообщения, междугородных и пригородных маршрутов".

Госавтоинспекция также предупредила об опасности использования сервисов для поиска попутчиков, так как водители транспортных средств могут в нарушение ПДД садиться за руль в состоянии опьянения или быть утомлёнными из-за несоблюдения режима труда и отдыха.

За полгода при осуществлении перевозки пассажиров автобусами инспекторы ДПС выявили 4106 нарушений ПДД, в том числе 96 фактов эксплуатации неисправных транспортных средств.