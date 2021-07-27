Россия впервые за 25 лет взяла золото Олимпиады в плавании

Евгений Рылов принёс России первую с 1996 года золотую медаль в плавании. Он проплыл дистанцию 100 метров на спине за 51,98 секунды, установив европейский рекорд.
Серебро взял другой россиянин – Климент Колесников. Ему потребовалось ровно 52 секунды. Третью ступень пьедестала занял американец Райан Мерфи (52,19).
В медальном зачёте Россия на данный момент занимает четвёртое место с пятью золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми медалями. Лидируют США, Япония и Китай.
Ранее россиянки заняли первые две ступени пьедестала в фехтовании. Саблистка София Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую в финале и завоевала золото.
Комментарии
В место Гимна, симфония Рохманинова(((
Спортсмен своё дело сделал. Теперь ваша очередь господа спортивные функционеры. Не обосритесь, как вы это часто делаете.
Какая Россия , насмешили , Где флаг, где гимн , страна ROC
Спортсменам нашим за волю к победе БРАВО!!!
стране нашей и ее чиновникам : СТЫД и ПОЗОР, за ROC, за отсутствие гимна и флага, за то что нет борьбы за свои права,нет борьбы за свой народ.
Эти, прости Господи, спортсмЭны стыд и позор страны, ни флага, ни Родины, ни чести, ни достоинства. Вот уж действительно сила есть, ума не нужно. Когда смотрю олимпиаду и если вытупают эти 4мошники принципиально переключаю канал.
27.07.2021 13:20
Сермяжная правда
Эти, прости Господи, спортсмЭны стыд и позор страны, ни флага, ни Родины, ни чести, ни достоинства. Вот уж действительно сила есть, ума не нужно. Когда смотрю олимпиаду и если вытупают эти 4мошники принципиально переключаю канал.
Как правило, такие комментарии от злых и глупых людей, которые в жизни своей ничего не добились и только и могут, что сидеть перед телевизором, побухивать и поливать грязью. Смотри лучше сериалы по НТВ, твои мозги более умные вещи не переварят.
А победителям УРА, УРА, УРА!!!
Молодцы ребята , и гимнасты умнички— с 1996 года не побеждали, и фехтовальщицы, и пловцы, стараются все, а то, что флаг не российский и гимн не звучит— это дело второе, все равно все понимают, откуда эти спортсмены
27.07.2021 14:57
- гость --Убогий, не?