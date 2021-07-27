Среда, 28 Июль, 02:13

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,85
€ 86,99
17°


6172812 +23032
Обь
175см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Олимпиада в ТокиоКоронавирус на Алтае
Новости

Россия впервые за 25 лет взяла золото Олимпиады в плавании

, ИА "Амител"
Евгений Рылов преодолел стометровку с рекордом Европы
Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Евгений Рылов принёс России первую с 1996 года золотую медаль в плавании. Он проплыл дистанцию 100 метров на спине за 51,98 секунды, установив европейский рекорд.

Серебро взял другой россиянин – Климент Колесников. Ему потребовалось ровно 52 секунды. Третью ступень пьедестала занял американец Райан Мерфи (52,19).

В медальном зачёте Россия на данный момент занимает четвёртое место с пятью золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми медалями. Лидируют США, Япония и Китай.

Ранее россиянки заняли первые две ступени пьедестала в фехтовании. Саблистка София Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую в финале и завоевала золото.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.07.2021 11:26
- гость -

В место Гимна, симфония Рохманинова(((

27.07.2021 11:27
АБОРИГЕН

Спортсмен своё дело сделал. Теперь ваша очередь господа спортивные функционеры. Не обосритесь, как вы это часто делаете.

27.07.2021 12:01
гость

Какая Россия , насмешили , Где флаг, где гимн , страна ROC

27.07.2021 13:16
- гость -

Спортсменам нашим за волю к победе БРАВО!!!
стране нашей и ее чиновникам : СТЫД и ПОЗОР, за ROC, за отсутствие гимна и флага, за то что нет борьбы за свои права,нет борьбы за свой народ.

27.07.2021 13:20
Сермяжная правда

Эти, прости Господи, спортсмЭны стыд и позор страны, ни флага, ни Родины, ни чести, ни достоинства. Вот уж действительно сила есть, ума не нужно. Когда смотрю олимпиаду и если вытупают эти 4мошники принципиально переключаю канал.

27.07.2021 14:57
- гость -

27.07.2021 13:20
Сермяжная правда
Эти, прости Господи, спортсмЭны стыд и позор страны, ни флага, ни Родины, ни чести, ни достоинства. Вот уж действительно сила есть, ума не нужно. Когда смотрю олимпиаду и если вытупают эти 4мошники принципиально переключаю канал.

Как правило, такие комментарии от злых и глупых людей, которые в жизни своей ничего не добились и только и могут, что сидеть перед телевизором, побухивать и поливать грязью. Смотри лучше сериалы по НТВ, твои мозги более умные вещи не переварят.

А победителям УРА, УРА, УРА!!!

27.07.2021 15:16
Зануда

Молодцы ребята , и гимнасты умнички— с 1996 года не побеждали, и фехтовальщицы, и пловцы, стараются все, а то, что флаг не российский и гимн не звучит— это дело второе, все равно все понимают, откуда эти спортсмены

27.07.2021 16:15
- гость -

27.07.2021 14:57
- гость --Убогий, не?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:58
Такой день. Большая пресс-конференция Томенко и претензии к гербу Алтайского края 0
23:32
Мужчина убил своего старого знакомого из-за давних обид в Алтайском крае 0
22:58
В Чечне заявили о 100% вакцинации населения 0
22:27
Mash: бийчанка выбросила свою трёхмесячную дочку из окна из-за расставания с мужем 0
21:58
Сибирскую учительницу судят за интимное видео, отправленное школьнику 0
21:21
Судью по делу главы Тамбовской ОПГ нашли мёртвой в квартире в Санкт-Петербурге 0
20:57
Бил руками, ремнём и черенком. Отец истязал шестерых детей в Алтайском крае 0
20:24
Женская сборная России впервые выиграла золото в командном многоборье на Играх в Токио 0
19:53
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 27 июля 0
19:32
Алтайская прокуратура взяла на контроль проверку гибели ребёнка в ДТП 0
19:09
Серьёзный пожар произошёл в частном доме в Барнауле 0
18:43
Застройщика ЖК "Парковый" в Барнауле вновь попытались обанкротить 0
18:20
В Совфеде отреагировали на предложение из Турции заключить сделку по Крыму 0
18:00
Алтайский край войдёт в новый нацпроект по туризму 0
17:45
Бийчанка выбросила младенца из окна седьмого этажа и попыталась покончить с собой 0
17:32
"Еле-еле выживает": Миронов пообещал помощь алтайскому бизнесу из-за цены на металл 0
17:20
В "Росводоканал Барнаул" клиентов теперь принимают по предварительной записи 0
17:10
Алтайские гребцы завоевали медали юниорского первенства России 0
17:00
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 30 июля 0
16:46
23 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
16:31
Учёные АГАУ работают над повышением молочной продуктивности коров  0
16:21
Томенко поздравил алтайского стрелка Каменского с бронзой на Олимпиаде 1
16:12
Томенко высказался о возможности введения четырёхдневной рабочей недели на Алтае 2
16:02
От бюджетных до флагманов: подборка лучших смартфонов 2020 года 1
15:50
Власти выделили 200 млн на спасение трамвайного управления Бийска 2
15:39
Семилетняя девочка погибла в ДТП в Алтайском крае 6
15:27
Глава Алтайского края ответил на вопрос о введении пропусков по QR-кодам 8
15:15
ЕР разработала новые меры по газификации домохозяйств в российских регионах 0
15:01
Герб Алтайского края изменят из-за претензий геральдистов 22
14:50
Алтайский Минздрав рассказал о попытках суицида в ковидных госпиталях 9
14:38
Мошенники придумали новый способ обмана россиян при помощи мессенджеров 5
14:26
Томенко ответил на вопрос о приостановке плановой медпомощи в Алтайском крае 5
14:13
Трое детей и трое взрослых пострадали при опрокидывании Toyota Camry в Горном Алтае 0
14:01
Такую задачу не ставили. Томенко рассказал о судьбе непостроенного ковидного госпиталя 7
13:48
Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе 4
13:36
Сибирячка принесла России ещё одну медаль в стрельбе на Олимпиаде 0
13:24
Виктор Томенко заявил, что школы не будут переводить на дистант. По крайне мере, пока 3
13:13
Томенко рассказал, почему цены на продукты на Алтае растут медленнее, чем в Сибири 13
13:00
Виктор Томенко подтвердил уход краевого министра образования 53
12:48
Томенко поставил задачу нарастить темпы вакцинации до 10 тысяч человек в день на Алтае 0
12:37
Бесплатный Wi-Fi появился на набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула 6
12:25
В Алтайском крае за сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом 6
12:14
Жительница США отпраздновала 112-й день рождения и раскрыла секрет долголетия 10
12:03
Минеральная, горная, освежающая: эксперты назвали самую популярную российскую воду 0
11:50
Рафт с туристами перевернулся в Горном Алтае, инструктор пропал 0
11:38
Депутаты АКЗС предложат свой вариант индексации пенсий работающим пенсионерам 7
11:27
47 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:15
Россия впервые за 25 лет взяла золото Олимпиады в плавании 8
11:03
Два дня без подзарядки: подборка недорогих смартфонов с мощными аккумуляторами 4
10:50
Налоговый вычет за фитнес: кто сможет его получить и сколько можно будет сэкономить 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.