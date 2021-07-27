Россия впервые за 25 лет взяла золото Олимпиады в плавании

Евгений Рылов принёс России первую с 1996 года золотую медаль в плавании. Он проплыл дистанцию 100 метров на спине за 51,98 секунды, установив европейский рекорд.

Серебро взял другой россиянин – Климент Колесников. Ему потребовалось ровно 52 секунды. Третью ступень пьедестала занял американец Райан Мерфи (52,19).

В медальном зачёте Россия на данный момент занимает четвёртое место с пятью золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми медалями. Лидируют США, Япония и Китай.

Ранее россиянки заняли первые две ступени пьедестала в фехтовании. Саблистка София Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую в финале и завоевала золото.