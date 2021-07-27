Застройщика ЖК "Парковый" в Барнауле вновь попытались обанкротить

В арбитражный суд Алтайского края поступило заявление с требованием признать банкротом ОА СЗ "Барнаулкапстрой", который выступает застройщиком ЖК "Парковый". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Причиной подачи заявления послужили долговые обязательства перед ООО УК "Любимый город" и ИП Ветроградова А.Ю. Чтобы не допустить процедуры банкротства, принято решение о погашении задолженности из средств предприятия.

"Ситуация на ОА СЗ "Барнаулкапстрой" остаётся на особом контроле в администрации города, – уточнили в городской администрации. – Принимаются все меры по недопущению банкротства предприятия".

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу.

Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании. Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

Ранее губернатор Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя".

Глава региона подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".