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Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 272 случая заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Умерло ещё 22 пациента
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 272 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 61 535, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+77), Бийске (+25), Рубцовске (+22) и Алейске (+10).

Выздоровели за весь период 48 833 человека, в том числе 101 – за последние сутки.

Скончались еще 22 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3914 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 812 заражённых, из них 239 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 786 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.07.2021 13:02
- гость -

Вот что удивительно.
Массово презираемая нами Польша с населением 38 миллионов.
Вчера заболело за сутки 138 человек, скончались 3.
От массовой вакцинации отказались!

29.07.2021 13:28
- гость -

29.07.2021 13:02
- гость -
Вот что удивительно.
Массово презираемая нами Польша с населением 38 миллионов.
Вчера заболело за сутки 138 человек, скончались 3.
От массовой вакцинации отказались!

Врёте

Население 37 802 тыс

Вакцинировано первой 18 133 454
Вакцинировано полностью 17 116 255
Вакцинировано всего 33 945 590

Вот так вы врёте везде, всем и всегда

29.07.2021 13:31
- гость -

29.07.2021 13:02
- гость -

Другой источник
Статистика вакцинации от COVID-19 в Польше
На 27 июля 2021 года в Польше:
18 133 454 чел. (47.91% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
17 116 255 чел. (45.22% от населения) - полностью привито
33 945 590 шт. - всего прививок сделано
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.

Темпы вакцинации за последнюю неделю:
41 390 чел. в день (0.11% от населения) - кол-во новых привитых в день
19/111/202 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
123 128 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых)

29.07.2021 13:32
- гость -

Вот так вы врёте везде, всем и всегда
------
Поисковик: "Польша статистика по ковиду".

29.07.2021 13:36
- гость -

29.07.2021 13:32
- гость -

Поисковик: "Польша статистика по ковиду".

Да кто это проверять будет, это же в интернете написано)))

29.07.2021 13:46
- гость -

как прививаться, то у нас очень тяжелая обстановка с заболеванием, а как день города проводить - то все нормально, посмотрим еще...

29.07.2021 14:05
гость

В Польше вакцинировано 47 % населения, в России 24 %

Вот и объяснение?

29.07.2021 14:16
гость

Больше всех привито на Мальте 89 % и в ОАЭ 77 %. Из-за туристов наверное. В России, можно сказать, даже не начинали. 22 тысячи зараженных в сутки

29.07.2021 14:18
гость

В России, можно сказать, даже не начинали

Как будто у нас демократия

29.07.2021 14:22
гость

На Украине всего 7 % привито, в сутки заболевших чуть больше тысячи. Можно просто тесты не делать и проблем не будет

29.07.2021 14:24
гость

Можно просто тесты не делать и проблем не будет

И в скорые пока на выезде, трубку снимать, будет всегда занято

29.07.2021 14:25
- гость -

29.07.2021 14:18
гость
Как будто у нас демократия

А вы попробуйте в демократических странах отказаться от прививки, отказаться ваше право. Но не дай вам Бог заболеть ковидом, страховая выставленный счёт за лечение переложит на вас. Замучаетесь платить. Неадекваты есть и там, но их значительно меньше из за другой страховой медицины.

29.07.2021 15:30
- гость -

29.07.2021 14:18
гость

Как будто у нас демократия
--------
А в Израиле демократия? Знакомая там с семьёй живет. Их на работе поставили перед фактом - или прививаться, или до свиданья.

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