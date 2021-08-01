Прямой эфир с генеральным директором "Росводоканала" пройдёт 2 августа в Instagram amic.ru

Что "Росводоканал Барнаул" делает для улучшения ситуации с водой в посёлке Лесном? Когда будет устранён неприятный запах рядом с ЖК "Адмирал"? Как сейчас фильтруют воду и можно ли пить её из-под крана?

На эти и другие вопросы жителей краевой столицы и пригорода готов ответить генеральный директор водоканала Андрей Полюго в совместном прямом эфире в нашем Instagram-аккаунте.

Присоединяйтесь завтра, 2 августа 2021 года, в 16:00. Оставляйте свои вопросы в комментариях, наш гость ответит на них во время эфира!