Школы Алтайского края переведут на пятидневную рабочую неделю

В Алтайском крае готовится перевод школ на пятидневную рабочую неделю, рассказал в ходе онлайн-конференции министр образования и наука Алтайского края Максим Костенко.

По его словам, соответствующие изменения предусмотрены новыми образовательными стандартами. Полный переход на пятидневку планируется осуществить к 1 сентября 2022 года.

По словам Костенко, некоторые образовательные учреждения уже готовы к новому графику и в экспериментальном порядке начнут работу по новым стандартам уже с 1 сентября текущего года.

Ранее Максим Костенко объявил об отставке. По его словам, она связана с переходом на другую работу в Москве.

Исполнять обязанности главы регионального Минобрнауки будет замминистра Светлана Говорухина.