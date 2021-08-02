Вопросы застройки частного сектора многоэтажками в Барнауле рассмотрят в течение двух лет

В Барнауле завершилось общественное обсуждение внесения изменений в генеральный план города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Менять генплан будут в два этапа. Первый связан с реконструкцией аэропорта, также предстоит уточнить параметры функциональной зоны общественно-деловой застройки и определить функциональные зоны для реализации крупных инвестиционных проектов. В рамках второго этапа планируют решить вопросы, связанные с реализацией федеральных, государственных и муниципальных программ, установлением границ приаэродромной территории и других зон, ограничивающих застройку, определением территорий для осуществления комплексного развития территорий, реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", в том числе в целях создания условий для осуществления комплексной жилой застройки, вовлечения в градостроительный оборот земель иных категорий.

Напомним, что с 29 июня по 22 июля жители Барнаула могли ознакомиться с корректировками, внести свои предложения и замечания. По информации мэрии, всего поступило 4160 заявок. Каждое обращение рассмотрели эксперты и подготовили сводное заключение. Таким образом, уже сейчас завершаются работы по первому этапу разработки градостроительной документации.

"Основные предложения связаны с изменением функциональных зон многоэтажной жилой и смешанной общественно-деловой застройки на зону застройки индивидуальными жилыми домами. Данные предложения пока не учтены, поскольку для их учёта требуется объёмная работа, включающая в себя комплексный градостроительный анализ территории, изменение пространственно-планировочной структуры города, полная корректировка карт функционального зонирования территории, определение мест для размещения объектов местного значения и решения иных вопросов", – пояснили в горадминистрации.

Эти вопросы рассмотрят при подготовке градостроительной документации в рамках второго этапа в течение 2021-2023 годов. Помимо этого, по предложениям строительного комплекса на этапе разработки проектных предложений проведут анализ обоснованности вовлечения в градостроительный оборот земель сельскохозяйственного использования, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и ул. Просторной (Северо-Западный планировочный район), а также определят территории для массового жилищного строительства, создания технопарков и размещения промышленных комплексов.