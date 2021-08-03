Крупным градом засыпало село в Алтайском крае

Фото: Barnaul22

Жители Мамонтовского района Алтайского края рассказали о том, что вечером 2 августа в районе прошёл сильный град. В социальных сетях люди публикуют снимки засыпанных градом огородов.

В некоторых частях села размер градин достигал размера куриного яйца. У многих жителей района пострадали посадки.

Напомним, что непогода обрушилась и на Барнаул. Грозовые облака "разрядили" в краевую столицу множество молний, которые были видны во всех частях города.

Разряды молний сопровождались сильным ветром и проливным дождём. В некоторых районах города из-за непогоды рушились деревья.

О сильных осадках также сообщали жители нескольких населённых пунктов края.