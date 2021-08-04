"Это отстой": Шубенков о травме, которая не позволила ему выступить в Токио

В Сети появилось видео, на котором алтайский легкоатлет Сергей Шубенков комментирует свои ощущения после травмы. На видеозаписи, сделанной во время снятия с ноги лангета, он заявил, что чувствует "только разочарование".
Кадры опубликовал Telegram-канал Олимпийского комитета России.
"Ничего хорошего, это отстой. Разочарование – самое главное, что я почувствовал, всё остальное это неважно", – сказал спортсмен.
Напомним, алтайский барьерист травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами.
На своей странице в Instagram он рассказал, что ещё на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.
Комментарии
Зачем ехал травмированный? Зачем чужое место занимал? Какой-нибудь другой спортсмен имел бы шанс выступить и показать себя на ОИ. А этот только туристом прокатился.
Какая трагедия для Сергея! Боюсь, что это финиш в большом спорте...
Выздоравливай Сережа! А трудности - они характер закаляют.
он же объяснил почему - уже было поздно менять участника
Про Каменского меньше пишут чем про "приехавшего"
— Как бы вы могли прокомментировать данную ситуацию?
— Это отстой.
Знал, что травмирован, но поехал. Нужно здорового отправлять было. Шубенкову позор.
4.08.2021 13:44
Владимир
Травмировался он на тренировке уже в Токио. Да, раньше были проблемы, но ко времени отлета на Олимпиаду все было хорошо.
И, напомню, заявка на участие спортсменов, была закрыта 28 июня, потом уже ничего нельзя было менять.
Так что позор вам за подобные комментарии!
4.08.2021 13:50
- гость -
Родственники, вы бы успокоились с защитой.
Профессиональный спортсмен несёт огромную ответственность, не только за себя.
И если не справляется с ответственностью это говорит только о его слабости.
А позорить и обвинять в своих неудачах посторонних людей - это подтверждение собственной слабости.
Понять и простить.
4.08.2021 12:26
Зачем ехал травмированный? Зачем чужое место занимал?
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Травма еще 2019 года. Российские бегуны вряд ли приблизятся к результату Шубенкова в ближайшие 10 лет. Месяц назад Шубенков пробежал быстрее мирового рекорда 80-х. Тогда он был 13.3 секунды.
Отвела таки судьба выступить под белым флагом и послушать Чайковского вместо гимна. А ведь так стремился так стремился!
Но как говорится всё в руках Всевышнего.
Скорейшего физического и духовного выздоровления Сергею!
Н-да..От Родины отказался, чтобы поучаствовать, но бог не фраер...
4.08.2021 14:25
- гость -
При чем здесь родственники? А в вашу голову никогда мысль не приходила о том, что совершенно незнакомые люди могут переживать за других и сочувствовать им? Если нет, то тогда я сочувствую тем, кто рядом с вами.
4.08.2021 15:07
- гость -
Поаккуратнее со словами-то!
Это конкуренты, а точнее американцы, устроили ему травму. Подтверждается снимками из космоса и разведывательными данными.
4.08.2021 15:09
- гость -
А то, что?
чем то напоминает понты Плющенко... Сейчас начнут рентгены демонстрировать и другие отмазы. Чего ехал то
Подвиг Плющенко повторил!
Приехать на Олимпиаду и сняться с соревнований.
Засветился так сказать.
Тем не менее гимнаст с травмой ахилла смог выиграть золото.
И команду не подвёл и самому не стыдно жить дальше.