"Это отстой": Шубенков о травме, которая не позволила ему выступить в Токио

В Сети появилось видео, на котором алтайский легкоатлет Сергей Шубенков комментирует свои ощущения после травмы. На видеозаписи, сделанной во время снятия с ноги лангета, он заявил, что чувствует "только разочарование".

Кадры опубликовал Telegram-канал Олимпийского комитета России.

"Ничего хорошего, это отстой. Разочарование – самое главное, что я почувствовал, всё остальное это неважно", – сказал спортсмен.

Напомним, алтайский барьерист травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами.

На своей странице в Instagram он рассказал, что ещё на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.