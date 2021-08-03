Шубенков рассказал о полученной в Токио травме и о том, что будет делать дальше

Фото: instagram.com/sergey.shubenkov/

Алтайский барьерист Сергей Шубенков рассказал на своей странице в Instagram о полученной перед забегом в Токио травме, а также о том, что будет делать дальше после снятия с Олимпиады.

Атлет отметил, что у него случился надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. По его словам, еще на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.

"Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тендинит не помешал мне ни пробежать 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии", – подчеркнул Шубенков.

Он добавил, что не хотел публично рассказывать о проблемах со здоровьем, а потому об этом знали только те, кому стоило быть в курсе. Отвечая на вопрос, почему в таком случае на Игры не взяли кого-то другого, спортсмен отметил, что заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Да и ноги тогда у него совсем не болели, написал он.

"И что теперь? Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой", – заключил спортсмен.