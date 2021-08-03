"Хронические проблемы": тренер Шубенкова объяснил, почему атлет снялся с Олимпиады

Алтайский барьерист Сергей Шубенков травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Об этом журналистам сообщил тренер легкоатлета Сергей Клевцов.
"Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьёзна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, всё было в порядке, когда это произошло", – сказал Клевцов.
Таким образом, наш спортсмен пропускает вторую Олимпиаду подряд. В 2016 году российских спортсменов из-за ситуации с допингом вообще не допустили до Игр.
Ранее бийчанин Сергей Каменский уже завершил своё выступление в Токио и завоевал для нашей страны сразу две медали. В паре с Юлией Каримовой он взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. А 2 августа стал вторым в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.
Комментарии
Занял чье-то место, потратил деньги налогплатильщиков - "Извините - не получилось".
Супер ситуация.
Если проблема хроническая, на хрена лез на олимпиаду, нахаляву прокатиться?
Жаль Чемпиона, ну дай Бог ему восстановиться и в Париже взять золото
Турист!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
прямо как Плющенко- притащился на олимпиаду, и слился в последний момент
На место Шубенкова в России, увы, никто не претендует. А его спортивная карьера, по всей видимости, бесславно завершилась.
Очень жаль!Какое невезение!
Увы. Хромая утка....
Поехал в Японию с тренером за гос счет , отдохнул , вернулся , в результате - ноль . И это не первый раз !!! гоните в шею при встрече
ну хоть суши настоящих поел, да саке попил
3.08.2021 19:56
Андрей
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Во-первых он выиграл чемпионат России беге на 110 м с барьерами. Во-вторых отлично выступил месяц назад на международном соревновании. В третьих получил серьезную травму уже в Японии на тренировке.
Парень старался. Дайте ему хоть страховку.
Зато никто не скажет, что под белым флагом выступал)
Поехал в Японию с тренером за гос счет , отдохнул , вернулся , в результате - ноль . И это не первый раз !!! гоните в шею при встрече
Надо было брать Андрюшу - вот он бы показал бы всем.