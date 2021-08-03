"Хронические проблемы": тренер Шубенкова объяснил, почему атлет снялся с Олимпиады

Алтайский барьерист Сергей Шубенков травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Об этом журналистам сообщил тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

"Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьёзна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, всё было в порядке, когда это произошло", – сказал Клевцов.

Таким образом, наш спортсмен пропускает вторую Олимпиаду подряд. В 2016 году российских спортсменов из-за ситуации с допингом вообще не допустили до Игр.

Ранее бийчанин Сергей Каменский уже завершил своё выступление в Токио и завоевал для нашей страны сразу две медали. В паре с Юлией Каримовой он взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. А 2 августа стал вторым в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.