Барнаулец Сергей Шубенков снялся с участия в Олимпиаде в Токио из-за травмы

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков не примет участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио в беге на 110 метров с барьерами. В протоколе стоит DNS. Кажется, дело в травме. Об этом сообщили комментаторы Первого канала во время прямой трансляции.

Отметим, что ранее о травмах спортсмена не сообщал ни сам Сергей, ни его тренер. Таким образом, наш спортсмен пропускает вторую Олимпиаду подряд. В 2016 году российских спортсменов из-за ситуации с допингом вообще не допустили до Игр.

Многие эксперты рассчитывали, что Шубенков поборется за золотые медали в Токио, но не сложилось.

"Задача номер один – это обязательно золотая медаль. Задача номер два – как пойдёт", – говорил спортсмен перед стартом.

По информации "Матч ТВ", у спортсмена было небольшое повреждение ахилла. На последнем этапе подготовки в Новогорске он проходил лечение в ФМБА, но полетел в Токио в надежде, что сможет выступить.

Ранее бийчанин Сергей Каменский уже завершил своё выступление в Токио и завоевал для нашей страны сразу две медали. В паре с Юлией Каримовой он взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. А 2 августа стал вторым в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.