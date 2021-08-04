Странное мясо и насекомые. Прокуратура нашла нарушения в питании в детсаду Бийска

Бийская прокуратура провела проверку в детском саду № 31 "Дружба" и выявила многочисленные нарушения на кухне. Причиной интереса к заведению стали частые жалобы родителей, которые опубликовал "Банкфакс".

Как сообщает издание, ведомство обнаружило нарушения требований по качеству еды, хранению продуктов, соответствию блюд нормам калорийности, объёму порций, разнообразию меню.

В целях устранения недостатков в отношении директора внесли представление и возбудили административное дело.

Напомним, родители оказались недовольны качеством меню даже после устранения ряда замечаний Роспотребнадзора. В соцсетях они публиковали кадры с неким насекомым в компоте, а также фото странного мяса, которое, мягко говоря, отбивает весь аппетит.