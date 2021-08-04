Дорожники начали асфальтирование проезда Гужтранспортного в Барнауле

Дорожники начали асфальтирование проезда Гужтранспортного. Ремонт идёт на участке от улицы Кулагина до дома № 135б. Здесь уже завершили планировку профиля и устройство песчано-щебёночного основания, отрегулировали высотное положение колодцев, сообщает пресс-центр мэрии.

Также на этой неделе дорожная техника зашла на новый участок дороги в частном секторе в микрорайоне ВРЗ. Песчано-щебёночное основание дороги подготовили к асфальтированию на отрезке проезда от улицы Воровского в районе дома № 25 до улицы Красносельской, 34. Ведётся ремонт колодцев.

Напомним, что более 46,5 тысячи квадратных метров дорог в частных секторах отремонтируют в Барнауле. Ремонт дорог частного сектора в городе ведётся по муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы". Подрядчиком выступит МБУ "Автодорстрой". В график производства ремонтных работ на лето-осень 2021 года вошли дороги частного сектора во всех районах города.