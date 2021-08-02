Более 46,5 тысячи квадратных метров дорог в частных секторах отремонтируют в Барнауле. Сейчас работы по восстановлению дорог сельских и поселковых территорий, а также микрорайонов ИЖС продолжаются.

Как сообщает пресс-центр мэрии, на прошлой неделе завершили ремонт участка дороги по улице Ким в границах Воровского и Октябрят, 39. Продолжается ремонт проезда Гужтранспортного. Дорогу ремонтируют на участке улицы от Кулагина до дома № 135б.

2 августа дорожная техника зашла на участок дороги в частном секторе микрорайона ВРЗ. Песчано-щебёночное основание начали устраивать на отрезке проезда от улицы Воровского в районе дома № 25 до Красносельской, 34.

Ремонт дорог частного сектора в городе ведётся по муниципальной программе "дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы". Подрядчиком выступит МБУ "Автодорстрой". В график производства ремонтных работ на лето-осень 2021 года вошли дороги частного сектора во всех районах города.