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Новости

Нечем дышать. Что происходит в охваченной огнём Якутии

, ИА "Амител"
Дым от пожаров уже дошёл до Арктики

Жители Якутии оказались в филиале ада из-за лесных пожаров, которые бушуют в регионе несколько месяцев. Из-за дыма не видно солнца, а из пепла на капотах машин вырастают сугробы. Местные жители задыхаются и ждут дождей, которые должны спасти ситуацию.

Тем временем дым от пожаров в Якутии уже достиг арктических научных станций. Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив), пишет РИА Новости. В настоящее время в Якутии сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнём, составила свыше 2 миллионов гектаров.

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Комментарии

5.08.2021 08:00
АБОРИГЕН

Тут бы в Турции и Греции вилы московских чиновников спасти, а вы тут со своей Якутией.

5.08.2021 08:06
- гость -

5.08.2021 08:00
АБОРИГЕН
Тут бы в Турции и Греции вилы московских чиновников спасти, а вы тут со своей Якутией.

За твою вилу переживаем в Одессе.

5.08.2021 08:08
- гость -

5.08.2021 08:00
АБОРИГЕН

Достаточно там техники и военной в том числе. Просто в Якутии нет аэродромов на каждом пятачке тайги. Иногда лучше жевать, чем говорить (с).

5.08.2021 08:11
- гость -

5.08.2021 08:08
- гость -
Достаточно там техники и военной в том числе. Просто в Якутии нет аэродромов на каждом пятачке тайги. Иногда лучше жевать, чем говорить (с).

Это же абориген, прибежал, облегчился, убежал к другой новости на власть гадить

5.08.2021 08:16
АБОРИГЕН

А вот иудушек-"патриотов" подвезли. Облегчились? Вперёд к мискам чавкать.

5.08.2021 08:22
- гость -


5.08.2021 08:08
- гость -
Когда делать ничего не охота, то постоянно есть отговорка! Вы в курсе, что тушить можно с вертолетов? А им аэродромы с полосами разгона и посадки не требуются.
В семидесятых и восьмидесятых годах постоянно применяли вертолеты для тушения и все было хорошо!

5.08.2021 08:22
Виктор

Я посмотрел — от Барнаула до Стамбула и до Якутска практически одинаковое расстояние

5.08.2021 08:24
- гость -

5.08.2021 08:16
АБОРИГЕН
А вот иудушек-"патриотов" подвезли. Облегчились? Вперёд к мискам чавкать.

Можем поделиться, а то твой вождь в тюряге, на шконке, финансы тебе подрезали, как бы до помоек не дошёл. За то будешь с чистой совестью власть обличать.

5.08.2021 08:24
- гость -

Путриоты - беда земли русской

5.08.2021 08:24
- гость -


5.08.2021 08:06
- гость -
"Абориген" что то не так сказал? Он полностью прав. Наши самолеты тушат пожары в Греции, а у самих, в России тайга выгорает! Так где ум у нашего президента и его прихлебаев?

5.08.2021 08:28
- гость -


5.08.2021 08:24
- гость -
А ваш вождь прос..л всю экономику и уважение других стран к России!

5.08.2021 08:30
- гость -

5.08.2021 08:22
- гость -
Вы в курсе, что тушить можно с вертолетов?

А вы в курсе сколько там вертолетов тушит? Там их целая группировка.

5.08.2021 08:32
- гость -

В Якутии пожары, а на соседнем Дальнем Востоке дождевой паводок, туда направлены команды МЧС,

5.08.2021 08:41
Чучмек

"...В семидесятых и восьмидесятых годах постоянно применяли вертолеты для тушения и все было хорошо!..."

С чего бы там было хорошо? Горело с не меньшими последствиями, чем сегодня. Только ни нытиков, ни Интернета тогда не было.

5.08.2021 08:42
Чучмек

5.08.2021 08:24
- гость -

"...Наши самолеты тушат пожары в Греции, а у самих, в России тайга выгорает!..."

В Турции и Греции работают в основном Бе-200, которые в Якутии применить нельзя

5.08.2021 08:58
- гость -

5.08.2021 08:22
Виктор
Я посмотрел — от Барнаула до Стамбула и до Якутска практически одинаковое расстояние

Витя, предлагаешь Бе-200 в Оби воду набирать для тушения?

5.08.2021 09:00
АБОРИГЕН

5.08.2021 08:42
Чучмек
Это кто сказал то? В 2019 было можно, а сегодня нельзя?

5.08.2021 09:06
- гость -

5.08.2021 09:00
АБОРИГЕН

"Летчик", попробуй в сплошном дыму воду набрать на самолете.

5.08.2021 09:08
- гость -

Аборигену респект

5.08.2021 09:11
- гость -

Аборигей уже в мамкины-пожаротушители переквалифицировался... Ну не может простой человек знать все и обо всем. Вывод: Аборигей - ТАКСИСТ!!!

5.08.2021 09:25
SV

чтобы не тушить, нужно не поджигать, а если загорелось, выявлять в истоках, а не когда уе писец

5.08.2021 09:32
Виктор

5.08.2021 09:11
- гость -

Таксисты вообще всё знают! Начиная с пожаров в Турции, и кончая Гелиопаузой и Облаком Оорта

5.08.2021 09:37
Чучмек

5.08.2021 09:06
- гость -

"Летчик", попробуй в сплошном дыму воду набрать на самолете"

Ага, когда в воде ещё и топляков полно. Видимо смертников так и не нашли. Пришлось машины на работу в Турцию отправлять ...

5.08.2021 09:54
гость

и уважение других стран к России

уважение русофобских тварей

5.08.2021 09:58
гость

Кто и когда из стран Запада Россию уважал? Боялись, может? Боятся, значит уважают

5.08.2021 09:59
гость

В 90-е уважали. Бандитов

5.08.2021 10:34
Vlad

Аборигену 8:00
Там работают ИЛ-76 с наземной заправкой! Применение БЕ200 не эффективно- просто негде заправляться да и радиус полетов при более менее подходящих водных поверхностях очень большой! А ИЛ-76 берет на земле 42 тонны воды против 12 тонн БЕ-200.

5.08.2021 10:57
Павсекакий

Когда надо нефть, газ выкачать и "врагам" толкнуть, всё найдётся - и люди и техника. А тут - гори оно всё синим пламенем. Звоните Ди Каприо!

5.08.2021 11:38
- гость -

Путриоты - беда земли русской

Они вчера в новости об отставке главы СКР врали, что в прокуратуру и милицию желающих нет работать. Хотя в прокуратуру даже не все блатные могут устроиться, а в милицию, например в Ростове, надо взятку 10 тыс. дать, чтобы приняли на работу.

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