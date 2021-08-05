Нечем дышать. Что происходит в охваченной огнём Якутии

Жители Якутии оказались в филиале ада из-за лесных пожаров, которые бушуют в регионе несколько месяцев. Из-за дыма не видно солнца, а из пепла на капотах машин вырастают сугробы. Местные жители задыхаются и ждут дождей, которые должны спасти ситуацию.

Тем временем дым от пожаров в Якутии уже достиг арктических научных станций. Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив), пишет РИА Новости. В настоящее время в Якутии сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнём, составила свыше 2 миллионов гектаров.