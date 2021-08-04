Власти Алтайского края опубликовали список домов, жильцов которых расселят

Правительство Алтайского края опубликовало перечень многоквартирных домов, планируемых к переселению в рамках краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы. Всего в списке обозначено 245 зданий, которые признали таковыми до 1 января 2017 года.

В списке 156 домов из Барнаула, 56 – из Бийска, 20 – из Рубцовска, 5 – из Камня-на-Оби, по 2 – из Новоалтайска, Славгорода и Сибирского, а также один из посёлка Комсомольского.

Также по иным программам в списке есть один дом из Алейска, 44 дома из Барнаула, 3 – из Рубцовска, 2 – из Славгорода, 2 – из Змеиногорска, 5 – из Камня-на-Оби, 7 – из Горняка, по одному – из посёлка Комсомольского, сёл Мамонтово и Староалейское.

Напомним, что, как ранее заявил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, переселение людей из ветхого жилья идёт с опережением графика. Мероприятия, рассчитанные до 2025 года, планируется завершить до конца 2023-го. Всего будут переселены свыше 5 тыс. человек из 267 многоквартирных домов (104 тыс. квадратных метров жилья), признанных аварийными до 1 января 2017 года.