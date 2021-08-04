В Алтайском крае собираются досрочно расселить жителей аварийных домов

Проблемы расселения аварийного жилищного фонда обсудили на заседании правительства Алтайского края в среду, 4 августа. Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев рассказал, что переселение людей из ветхого жилья идёт с опережением графика.
Как сообщает пресс-служба региональных властей, мероприятия, рассчитанные до 2025 года, планируется завершить до конца 2023-го. Всего будут переселены свыше 5 тыс. человек из 267 многоквартирных домов (104 тыс. квадратных метров жилья), признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Министр отметил, что работа по выявлению и признанию домов аварийными продолжается. С 1 января 2017 года такими признаны здания, в которых проживают свыше 6,5 тысячи человек. Принятие обязательств по досрочному завершению программы переселения позволит претендовать на поддержку фонда на расселение этого жилья.
Губернатор Виктор Томенко поручил опубликовать в СМИ список всех аварийных объектов региона.
Комментарии
Последнее время новости удивляют.
Могут ведь оперативно решать задачи!
Ничего они не могут! Из ничего ничто не может взяться. Как умели воровать и растаскивать по своим бездонным карманам бюджет, так и продолжают. Просто донельзя сервильному Томенке надо отчитываться "о проделанной работе".
4.08.2021 17:14
- гость -
Да какая разница,кто и за что отчитывается!
Люди уедут из аварийного жилья!
4.08.2021 17:32
- гость -
Не зря многие отказываются это делать, ибо то, что предлагают, иной раз в худшем состоянии находится, так называемый "маневренный фонд".
Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев рассказал, что переселение людей из ветхого жилья идёт с опережением графика.
Вы это жителям аварийных домов расскажите,они хорошо знакомы с этим "опережением" графика.Сроки сноса домов многократно переносятся.