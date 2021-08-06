Российские хакеры выложили в Сеть данные более миллиона кредитных карт

Американский телеканал CNBC утверждает, что группа российских хакеров выложила в открытый доступ данные свыше миллиона кредитных карт жителей США и других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Телеканал ссылается на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности. Её специалисты утверждают, что нашли "слитую" в Сеть базу на одном из хакерских форумов. Каких-либо иных доказательств этой информации телеканал не приводит, равно как и подтверждений того, что упомянутая группировка является российской.

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс, говоря о масштабности утечки данных, заверил, что "банки вскоре почувствуют последствия случившегося".