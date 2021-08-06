Бывшего главу Минтранса Алтайского края не отпустили из-под домашнего ареста

Октябрьский районный суд Барнаула оставил бывшего главу Минтранса Алтайского края Александра Дементьева под домашним арестом. Об этом сообщает "Банкфакс".
Материалы для продления домашнего ареста поступили в производство 3 августа. В СК подтвердили, что Дементьев проведёт под домашним арестом ещё два месяца.
Напомним, что в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.
11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.
После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста.
Комментарии
Блин я тоже хочу дома посидеть. хотя бы месяц. У кого что там украсть можно? ) ) ) )
Пока не было Дементьева, все дороги были в ямах. Пришёл Дементьев - дороги привели в порядок, министра арестовали. Попов, разваливший медицину, почему-то наоборот имеет награды. Вам не кажется, что тут что-то не то?