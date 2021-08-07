Бийская семья лишилась 3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам

Супруги из Бийска попались на уловки телефонных мошенников – взяли кредиты на 3 млн рублей и перевели их на подконтрольные злоумышленникам счета. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, первый звонок 57-летней бийчанке поступил около двух недель назад, однако в полицию она обратилась лишь накануне.

Полицейские выяснили, что при звонке мошенники сообщили женщине, что некие граждане от её имени пытаются получить крупный кредит. Для предотвращения мошенничества она якобы должна успеть оформить заём быстрее злоумышленников и перевести его на безопасный счёт. В результате женщина взяла в различных банках города кредиты общей суммой 1,5 млн рублей и перевела на различные счета.

Через несколько дней ей вновь позвонили из "банка" и сообщили, что теперь кредиты пытаются взять на супруга. Она уговорила его взять необходимую сумму в финансовых организациях, а все средства они впоследствии перевели на указанные аферистами счета.

В ведомстве напомнили гражданам о бдительности. Полиция призывает не верить незнакомцам, особенно если разговор касается денежных операций, не совершать действий под диктовку, не сообщать данные своей банковской карты и коды из SMS.