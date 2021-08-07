Бийская семья лишилась 3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам

Супруги из Бийска попались на уловки телефонных мошенников – взяли кредиты на 3 млн рублей и перевели их на подконтрольные злоумышленникам счета. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, первый звонок 57-летней бийчанке поступил около двух недель назад, однако в полицию она обратилась лишь накануне.
Полицейские выяснили, что при звонке мошенники сообщили женщине, что некие граждане от её имени пытаются получить крупный кредит. Для предотвращения мошенничества она якобы должна успеть оформить заём быстрее злоумышленников и перевести его на безопасный счёт. В результате женщина взяла в различных банках города кредиты общей суммой 1,5 млн рублей и перевела на различные счета.
Через несколько дней ей вновь позвонили из "банка" и сообщили, что теперь кредиты пытаются взять на супруга. Она уговорила его взять необходимую сумму в финансовых организациях, а все средства они впоследствии перевели на указанные аферистами счета.
В ведомстве напомнили гражданам о бдительности. Полиция призывает не верить незнакомцам, особенно если разговор касается денежных операций, не совершать действий под диктовку, не сообщать данные своей банковской карты и коды из SMS.
Комментарии
Когда полиция серьезно займется такими случаями с поимкой мошенников с громким освещением их осуждения на приличные сроки?
57 лет. Вроде наоборот должны соображать.
Почему никто не заблокировал ни выдачу кредитов, ни перечисление на чужой счёт как подозрительные операции?
7.08.2021 13:58
Виктор
Представь, будешь ты получать кредит или перечислять, а тебе заблокируют.
При чем тут полиция или банки, люди сами дураки.
7.08.2021 14:04
Гость
При чем тут полиция или банки, люди сами дураки.
Пусть люди и дураки. Но преступников все равно надо искать и наказывать, чтобы другим было неповадно.
Классно сработали пацаны и дамы , даже не жалко таким людям деньги наверное отдавать, может и мне переведут пару лямов !
а вы говорите у людей денег нет, люди плохо живут - откуда такие бабки?
Ведь ходили же по весне сотрудники МВД и раздавали памятки об этих мошенничествах, и разъясняли людям, чтобы они не переводили на незнакомые счета и т.д. и т.п..... По радио также об этом частенько говорят. Вот что людям непонятно то??? Как ещё им объяснить чтобы через уши до мозгов дошло???
В результате женщина взяла в различных банках города кредиты общей суммой 1,5 млн рублей и перевела на различные счета
Как легко можно сейчас сбегать в банки и быстро взять там полтора ляма
Развод, рассчитанный ну на совсем клинических идиотов! А тут еще и дважды провернули! И на такие внушительные суммы! Вопрос: че курили дед с бабкой?
Вопрос: че курили дед с бабкой?
Да хоть полено курили - когда полиция работать начнет? - более актуальный вопрос. И ради интереса - в какой нибудь Швейцарии практикуется подобное?