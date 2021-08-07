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Бийская семья лишилась 3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам

, ИА "Амител"
Сначала кредиты "для спасения" на себя брала 57-летняя бийчанка, а после мошенники взялись за её супруга
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Супруги из Бийска попались на уловки телефонных мошенников – взяли кредиты на 3 млн рублей и перевели их на подконтрольные злоумышленникам счета. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, первый звонок 57-летней бийчанке поступил около двух недель назад, однако в полицию она обратилась лишь накануне.

Полицейские выяснили, что при звонке мошенники сообщили женщине, что некие граждане от её имени пытаются получить крупный кредит. Для предотвращения мошенничества она якобы должна успеть оформить заём быстрее злоумышленников и перевести его на безопасный счёт. В результате женщина взяла в различных банках города кредиты общей суммой 1,5 млн рублей и перевела на различные счета.

Через несколько дней ей вновь позвонили из "банка" и сообщили, что теперь кредиты пытаются взять на супруга. Она уговорила его взять необходимую сумму в финансовых организациях, а все средства они впоследствии перевели на указанные аферистами счета.

В ведомстве напомнили гражданам о бдительности. Полиция призывает не верить незнакомцам, особенно если разговор касается денежных операций, не совершать действий под диктовку, не сообщать данные своей банковской карты и коды из SMS.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.08.2021 13:36
- гость -

Когда полиция серьезно займется такими случаями с поимкой мошенников с громким освещением их осуждения на приличные сроки?

7.08.2021 13:40
- гость -

57 лет. Вроде наоборот должны соображать.

7.08.2021 13:58
Виктор

Почему никто не заблокировал ни выдачу кредитов, ни перечисление на чужой счёт как подозрительные операции?

7.08.2021 14:03
- гость -

7.08.2021 13:58
Виктор

Представь, будешь ты получать кредит или перечислять, а тебе заблокируют.

7.08.2021 14:04
Гость

При чем тут полиция или банки, люди сами дураки.

7.08.2021 14:28
- гость -


7.08.2021 14:04
Гость
При чем тут полиция или банки, люди сами дураки.

Пусть люди и дураки. Но преступников все равно надо искать и наказывать, чтобы другим было неповадно.

7.08.2021 14:45
Вася

Классно сработали пацаны и дамы , даже не жалко таким людям деньги наверное отдавать, может и мне переведут пару лямов !

7.08.2021 15:15
Вогнутый Дядька

а вы говорите у людей денег нет, люди плохо живут - откуда такие бабки?

7.08.2021 15:43
Птенец

Ведь ходили же по весне сотрудники МВД и раздавали памятки об этих мошенничествах, и разъясняли людям, чтобы они не переводили на незнакомые счета и т.д. и т.п..... По радио также об этом частенько говорят. Вот что людям непонятно то??? Как ещё им объяснить чтобы через уши до мозгов дошло???

7.08.2021 15:56
гость

В результате женщина взяла в различных банках города кредиты общей суммой 1,5 млн рублей и перевела на различные счета

Как легко можно сейчас сбегать в банки и быстро взять там полтора ляма

7.08.2021 16:12
- гость -

Развод, рассчитанный ну на совсем клинических идиотов! А тут еще и дважды провернули! И на такие внушительные суммы! Вопрос: че курили дед с бабкой?

7.08.2021 17:55
Пионер

Вопрос: че курили дед с бабкой?

Да хоть полено курили - когда полиция работать начнет? - более актуальный вопрос. И ради интереса - в какой нибудь Швейцарии практикуется подобное?

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